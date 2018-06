330 43

AEVI incorpora al estudio valenciano Orenji Games

15/06/2018 - 12:30

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha anunciado este viernes la incorporación a la asociación de Orenji Games, un estudio con sede en Valencia que desarrolla tanto juegos como aplicaciones para cualquier tipo de plataforma.

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Orenji Games nace de un grupo de empresas dedicadas al sector de ocio familiar que en 2017 decidieron introducirse en el mundo de los videojuegos, como informan en un comunicado.

La compañía ofrece la creación artística para proyectos de 2D y 3D, el diseño y audio de los juegos o la programación y codificación para IOS, Android, PC, MAC y consolas.

Max and the Book of Chaos es el juego más destacado de Orenji Games, un título de acción 2D y estética 'cartoon' con un componente 'arcade'. Otros trabajos incluyen Chaos Mansion, Otaku Avatar o Space Monsters Attack, y actualmente están desarrollando Runnbo, para móviles, y What Never Was para PC y consolas.

"Orenji Games es una empresa que reúne a un equipo de jóvenes desarrolladores españoles con sobrado talento como para alcanzar grandes hitos", ha declarado el director general de AEVI, José María Moreno. Con la incorporación de este estudio, la asociación "consolida su apuesta por los desarrolladores de videojuegos".

