770 420

Análisis de los Bullets Wireless: OnePlus entra con fuerza en los auriculares inalámbricos

Los cascos son cómodos, con calidad de sonido aptX y cuestan 69 euros

El pasado 16 de mayo OnePlus celebró un evento en Londres en el que todos los focos estaban puestos en el OnePlus 6, su nuevo y esperado teléfono, sin embargo, la compañía sorprendió al público con el lanzamiento de otro producto, los Bullets Wireless, sus primeros auriculares inalámbricos. Análisis: OnePlus 6, mejorando lo excelente.

La expectación por los cascos es tanta casi como por el OnePlus 6. Y es que si el teléfono ha conseguido batir el millón de ventas en 22 días, los auriculares volaron de la tienda europea en apenas tres minutos.

Los Bullets Wireless llegan bajo el mismo planteamiento que han hecho destacar a la compañía en la faceta móvil: buena calidad, diseño cuidado y precio ajustado, todo para agitar el actual mercado de auriculares inalámbricos que tiene en los Jaybird X3 o en los AirPods de Apple sus principales competidores. Sin embargo, mientras que éstos cuestan 135 y 179 euros, los Bullets Wireless bajan hasta los 69 euros.

La primera sensación cuando se tienen los cascos en la mano es su buena terminación y se es consciente de que todo está pensado al detalle para fomentar la comodidad del usuario. Cuando uno se coloca los auriculares y los conecta, confirma esa sensación ya que la calidad de sonido es más alta que en otras alternativas. Por un lado queda palpable el diseño Energy Tube, una solución de diseño que permite absorber las ondas de sonido para minimizar la distorsión, logrando así unos graves más amplios. Por otro lado, incorpora el códec aptX de Qualcomm que aporta una claridad y limpieza de sonido más alta que el bluetooth estándar.

Esta apuesta permite que los cascos de OnePlus respondan a la perfección a cualquier contenido, ya sea música o al visionado de películas o series, en la que no se experimentará ningún tipo de retardo en el que se pueda apreciar el más mínimo retraso entre el audio y el vídeo.

Control magnético, punto clave

Uno de los puntos claves del nuevo dispositivo de OnePlus es su control magnético que permite apagar y encender los auriculares de forma rápida. En la parte trasera de los auriculares presenta un imán que cuando se para la música y la conexión bluetooth, asimismo, en el momento que se vuelven a separar el contenido se reactiva en el momento en que se quedó.

El sistema magnético no sólo es cómodo a la hora de poder para la música cuando no se desea seguir escuchando sino que sirve por un lado para tener los auriculares recogidos al cuello cuando no se llevan puestos, al tiempo que permiten ahorrar batería y optimizar el consumo.

La duración de la misma ronda las 8 horas de uso, sin embargo, el as en la manga que guarda el dispositivo es la apuesta por el sistema de carga rápida de la compañía, Dash Charge. Este sistema -cuyo cargador no se incluye en la caja- permite cargar en diez minutos la batería de los auriculares para un uso de 5 horas. También se pueden cargar con cualquier USB-C y en algo menos de media hora estarán cargados para toda la jornada.

Resistencia al agua y Google Assistant

Aunque el diseño de los Bullets Wireless destaca por su comodidad a la hora de descansar sobre el cuello y quedar sujetos a la oreja, la terminación de los mismos ha sido pensada para poder usarlos a la hora de hacer deporte. Por ello, los cascos están diseñados para contar con cierta resistencia al agua como sudor, lluvia o salpicaduras, eso sí, no cuentan con una certificación más completa que permitan usarlos -por ejemplo- en la piscina.

En el cable que queda en el lateral izquierdo, se puede encontrar un control con tres botones. Para subir y bajar volumen y para pausar y reproducir las canciones. Pulsando dos veces sobre el botón central se pasará a la siguiente pista y dejándolo pulsado se podrá acceder al Asistente de Google. De este modo, se podrán tener indicaciones o pedirle al teléfono una serie de acciones sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Eso sí, esta interacción no implica que los auriculares incorporen el asistente de Google, sino que será necesario tenerlo activado en el teléfono y que éste sea compatible.

Conclusión

Pese a seguir apostando por la salida para auriculares en sus teléfonos, OnePlus ha conseguido entrar con fuerza en el mercado de los cascos inalámbricos con un producto muy equilibrado. Es compacto, bien acabado y con una gran calidad de sonido, un cóctel que termina de agitarse con su precio: 69 euros.

En suma, el heredero de los Bullets (V2) supone una evolución en la compañía y se colocan como la primera opción para todo aquel que esté buscando un dispositivo de este tipo y no desee invertir más de 100 euros en su compra.

PUBLICIDAD