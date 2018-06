770 420

Llega a España FilmStruck, un 'Netflix' "para amantes del cine creado por amantes del cine"

Llega con dos tarifas: 5,99 euros al mes o 59,90 euros al año

Está en Amazon Fire TV, Web, Apple TV y dispositivos iOS y Android

FilmStruck, el servicio de streaming de cine desarrollado por Turner y Warner Bros, llega a España donde ya está disponible desde hoy a un precio de 5,99 euros mensuales o por 59,90 euros al año. Su planteamiento es competir "en calidad no en cantidad" en el mercado del streaming ofreciendo una selección de cine de independiente, clásicos y películas de culto "creada para amantes del cine por amantes del cine".

Nombres como Ingmar Bergman, Krzysztof Kieslowski, Sam Peckinpah, Stanley Kubrick o Martin Scorsese y títulos como La parada de los monstruos, Callejón sin salida, The Last Days of Disco, Blue Jasmine o Cuentos de Tokio son solo algunos de los muchos reclamos que este nuevo servicio de cine por suscripción bajo demanda contiene para los cinéfilos "más exigentes".

FilmStruck está disponible en distintas plataformas como Amazon Fire TV, Web, Apple TV y dispositivos iOS y Android por un periodo de prueba gratuito de 14 días tras los cuales la suscripción mensual tiene un precio de 5,99 euros. También hay opción a una suscripción anual por 59,90 euros. En adelante se irán añadiendo más dispositivos y plataformas como Chromecast.

"Nuestra oferta se basa en el mejor cine independiente y de culto complementado con una selección 'mainstream' de calidad", afirma Guillermo Farré, director de marcas de Entretenimiento para el sur de Europa y África de Turner, durante la presentación de FilmStruck España celebrada este miércoles en Madrid en la que ha puesto enfásis a la hora de destacar que se trata una plataforma "hecha a medida para cinéfilos, para un público exigente".

Tras dos años funcionando en Estados Unidos, FilmStruck también está disponible desde hace unos meses en Reino Unido y desde hace días en Francia. Ahora llega a España, subraya Farré, para llenar un vacío existente dentro de los servicios de streaming que se ofertan a día de hoy.

Un mercado, el español en el que el video bajo demanda se está desarrollando "muy rápido", según apunta Aksel Van Der Wal, vicepresidente ejecutivo de Negocios Digitales e Innovación Internacional de Turner. "Este es un servicio de calidad creado para amantes del cine por amantes del cine", sentencia.

"Cuando estamos con los amigos muchas veces intentas buscar en Netflix algo de calidad para ver y a los 20 minutos acabas dejándolo porque es muy difícil encontrar algo de calidad y en el otro lado tienes servicios que ofrecen cine de nicho... pero son demasiado de nicho", dice Van Der Wal para después apuntar que FilmStruck está "a medio camino entre ese cine de autor y el 'mainstream'" para ofrecer una oferta "fácil de descubrir" y, sobre todo, de calidad.

Inicia con catálogo de 200 películas

El servicio se lanza en España con unas 200 películas, cifra que irá aumentando cada mes con nuevas incorporaciones, seleccionadas por un equipo de expertos del cine de TCM. Una selección de filmes para disfrutar en HD y en versión original con subtítulos en castellano que incluye títulos tanto del catálogo de Warner Bros y de The Criterion Collection, así como películas de distribuidoras como Caramel, Wanda y A Contracorriente Films.

"Es servicio global con sabor local porque no todas las películas han tenido el mismo impacto y han sido igual de relevantes en todos los países", aclara Farré que señala el servicio que pretende "conectar con la audiencia cinéfila" a través de "recomendaciones editoriales, hechas por personas expertas, no por algoritmos" para sugerir a sus suscriptores títulos y directores por descubrir.

Además, los cinéfilos más curiosos podrán ampliar sus conocimientos sobre el séptimo arte accediendo al material adicional exclusivo de FilmStruck, que incluye entrevistas con miembros del reparto, presentaciones guiadas, y material gráfico original.

