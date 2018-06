Deliveroo intensifica su batalla contra Just Eat: permitirá a los restaurantes usar sus propios repartidores

La medida llegará en julio y únicamente estará disponible en Reino Unido

Forma parte de un plan global pero no hay plazos para su expansión

Deliveroo ha dado un cambio radical a su estrategia para atacar a uno de sus principales rivales: Just Eat. Comenzará a permitir que los restaurantes que forman parte de su catálogo puedan optar por tener sus propios repartidores, lo que hará aumentar un 50% los negocios disponibles.

Según explican portavoces de la empresa a elEconomista.es, la medida se trata de una decisión global de Deliveroo que comenzará a llegar a Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Australia, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido a partir de julio. Eso sí, no hay plazos para llevar esta forma de operar a más mercados, con lo que una hipotética implantación en España tendrá que esperar pues no se estima plazo alguno.

Hasta ahora, para todos los envíos realizados a través de la plataforma, Deliveroo obligaba a los restaurantes a dejarlos en manos de sus riders, a los que paga por cada reparto. A partir de ahora, el nuevo servicio denominado Marketplace+ abre la puerta a un modelo más parecido al de Just Eat, en la que su aplicación sirve para poner en contacto al restaurante con el cliente y ya es el negocio el que decide cómo gestiona el envío.

Precisamente este anuncio se ha entendido en el mercado como un movimiento contra su principal rival, Just Eat, haciendo que las acciones de la compañía han llegado a caer hasta un 8% en la bolsa de Londres.

MarketPlace+ permitirá al restaurante recibir los pedidos a través de la aplicación de Deliveroo y elegir en cada caso si es un rider de la plataforma o uno de su flota propia quien se encarga de llevarlo al cliente. "Estamos cambiando el juego. Estamos permitiendo que estos restaurantes aprovechen nuestra flota de entregas", ha explicado el cofundador y presidente ejecutivo de Deliveroo, Will Shu, a Reuters.

Con la llegada de MarketPlace+, la compañía espera que la cantidad de restaurantes disponibles en Reino Unido aumente de 10.000 hasta 15.000 para final de año. "Tradicionalmente no hemos podido trabajar con esos restaurantes porque ya tienen su propia flota de entregas y pensaron 'bueno, realmente no necesitamos a Deliveroo'", expone Shu.

Sin prisa para salir a bolsa

Desde su primera entrega en Londres en 2013, Deliveroo se ha expandido a otros 11 países con nuevos mercados, lo que ha disparado los rumores sobre si la compañía buscará una próxima salida a bolsa a medida que siga creciendo y llegando a más ciudades.

Shu también hizo referencia a estos rumores asegurando que ahora mismo no es el momento oportuno para hacerlo. "Sobre una salida a bolsa no estoy diciendo que esté fuera de lugar. Definitivamente es algo que consideraremos, pero ahora no. No tenemos prisa, estamos tratando de hacer crecer realmente este negocio", dijo.

