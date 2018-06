Los 10 videojuegos más destacados que deja el E3 2018

Con la feria recién terminada, un repaso a los juegos más impactantes

Acaba de concluir la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, la feria de videojuegos más importante del sector y en la que las principales compañías han presentado las próximas novedades que llegarán al mercado.

Desde estudios a fabricantes se han esmerado por sacar músculo, dejar con la boca abierta a los aficionados y disparar las expectativas ante lo que está por llegar tanto a Xbox, PlayStation y Switch. A continuación, un repaso a los diez títulos que han causado más impacto entre los fans.

The Last of Us: Part 2

Durante la conferencia de Sony, se presentó uno de los juegos de consola más esperados del año. En esta nueva entrega de The Last of Us controlamos a Ellie, la carismática niña de la primera edición, esta vez transformada ya en una adolescente. Durante la conferencia, pudimos ver un tráiler cinemático y un buen tramo de gameplay. Desde luego, las animaciones y el sistema de combate parece increíblemente elaborado y ha mantenido a los fans de la franquicia al borde de la silla en todo momento.

Beyond Good and Evil 2

El anuncio de la precuela de Beyond Good and Evil fue el primer plato fuerte de Ubisoft este E3. Esta nueva entrega nos sitúa de vuelta en un barco pirata espacial, que nos llevará a los rincones más inhóspitos y peligrosos del espacio. Ubisoft mostró un espectacular tráiler cinemático de presentación, donde se mostraba a los carismáticos personajes a bordo de la nave. El estudio francés no publicaba nada al respecto de este título desde hace 15 años, que fue la fecha de estreno de su primera entrega.

Assasin's Creed Odyssey

Ubisoft cerraba su conferencia de este E3 presentado su nueva entrega de Assasin's Creed, esta vez ambientada en la grecia clásica. En la presentación pudimos ver trailer cinemático y gameplay, donde se mostraban las principales mecánicas de diálogo y de combate además de diferentes escenarios. Como novedad, en esta nueva entrega es la primera vez que podemos escoger que la protagonista de la historia sea una mujer, selección que podremos hacer una vez comience la partida.

Devil May Cry 5

Capcom nos permitirá seguir cazando demonios en una nueva entrega de Devil May Cry. En su presentación se vio un tráiler cinemático mezclado con algunos momentos de gameplay. Este nuevo título promete las dosis de acción frenética tan propias de la saga, en un juego ambientado en un universo más urbano y gamberro. Tras 10 años esperando un nuevo título de la franquicia, los fans han recibido la noticia con los brazos abiertos.

Anthem

Los creadores de Mass Effect han presentado su nueva propuesta de shooter futurista. Este nuevo título, del que han mostrado trailer y gameplay se trata de una nueva aventura espacial, repleta de exploración, alienígenas y explosiones. No se sabe demasiado acerca de la historia, pero sí han desvelado la existencia de varios trajes y diferentes roles dentro de los escuadrones de jugadores.

Ghost of Tsushima

No es el único juego de samurais que se ha presentado este E3, pero quizá sea el que más ha sorprendido. De los creadores de Infamous llega Ghost of Tsushima, un nuevo videojuego ambientado en la cultura japonesa, concretamente en los samurai. En su presentación pudimos ver un gameplay que enseñaba las principales mecánicas de combate, muy del estilo hack and slash. El protagonista será un samurai que debe lidiar con la invasión mongola de la isla japonesa de Tsushima.

Cyberpunk 2077

Microsoft sorprendía este E3 con el anuncio de Cyberpunk 2077, el esperadísimo RPG de mundo abierto desarrollado por CD Projekt RED, los creadores de The Witcher. Este título nos sitúa en Night City, un lugar famoso por de las metrópolis más violentas y peligrosas del mundo. Los desarrolladores han anunciado decenas de horas de historia principal y un sistema de diálogo con decisiones complicadas y consecuencias. En su presentación sólo pudimos ver el tráiler, pero ha servido para agitar muchísimo y entusiasmar a la comunidad.

Super Smash Bros Ultimate

Fue el juego protagonista de la conferencia de Nintendo, y es que la compañía nipona dedicó casi veinte minutos a explicar todas las especificaciones, escenarios y personajes que tendrá este nuevo Smash Bros. Lo presentan con la premisa de que este Smash será el más completo de todos, incluyendo a todos los personajes hasta la fecha y alguna novedad, como la aparición de Ridley, de Metroid. En el anuncio pudimos ver a los personajes interactuando entre sí y cómo serán sus habilidades definitivas.

Death Stranding

El secretismo relacionado con el nuevo juego de Hideo Kojima sigue candente, a pesar de haber presentado nuevo trailer en este E3. En el vídeo se ve al protagonista recorriendo los escenarios que tendrá el juego, siempre con el traje de protección y mochila a la espalda. Hemos podido ver ciertos momentos de gameplay, en una misión de sigilo donde el protagonista debe escabullirse de los enemigos. A pesar de la incertidumbre, Death Stranding sigue siendo uno de los títulos más esperados de los últimos años.

The Elder Scrolls VI

Bethesda cerraba su conferencia de este E3 con la presentación del desarrollo de su nuevo Elder Scrolls. Anuncio que ha dejado sentimientos encontrados entre los fans, por una parte, júbilo y grandes expectativas por una nueva entrega de Elder Scrolls, siete años después de Skyrim. Por otra parte decepción, puesto que lo único que ha presentado Bethesda ha sido un teaser de un escenario con las letras superpuestas, lo que da a pensar que todavía queda mucho camino por andar para poder disfrutar de su nuevo juego.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias