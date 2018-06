O2 llega a España con tarifas que varían según la ciudad: estos serán sus principales rivales

Telefónica presentó ayer O2, su tercera marca en España con la que aspira a ocupar el actual hueco entre las ofertas de Movistar y Tuenti. El operador, comandado por Pedro Serrahima, director de Estrategia Multimarca de Telefónica España, llega con unos principios claros y con el espíritu que el directivo hizo cristalizar en PepePhone en la época en la que estuvo al frente.

La nueva marca de Telefónica se podrá contratar desde el 20 de junio, aunque el propio Serrahima explica que el servicio estará en pruebas por lo que pide "paciencia" a los primeros clientes con los posibles fallos que se puedan dar. Se espera que a mediados de septiembre esté 100% operativa.

O2 promete atención al cliente personalizada, no molestar a los clientes con promociones, ventas cruzadas, emails ni cartas y tarifas sencillas. Tanto es así que la teleco llegará -al menos de momento- sólo con dos tarifas, una móvil y otra convergente de fibra óptica y móvil. Eso sí, esta última cuenta con una particularidad: su precio variará en función de la ubicación geográfica.

La compañía explica que el motivo de esto se debe a la segmentación geográfica establecida por la CNMC, en la que se divide el mapa en dos zonas: una zona libre, en la que se identifican al menos 3 redes de banda ultra-ancha, y otra regulada en la que las tarifas las establece el organismo. En el primer escenario O2 aclara que tendría "más flexibilidad" para configurar la oferta, con lo que han preferido variar el precio según el municipio en lugar de ofrecer el precio de la zona regulada a todo el territorio nacional.

"La zona libre abarca 66 municipios, a pesar de que ya hay casi 250 donde se cumplen las condiciones de zona libre. Mientras la CNMC no actualice esa lista creada hace dos años, la diferente situación regulatoria bajo la que opera Telefónica determina que el precio sea superior. Consideramos que el precio objetivo que debe de tener el servicio es de 45 euros en ambas zonas (...) cuando lancemos la oferta comercial implementaremos un sistema para compensar al cliente de la zona regulada por la diferencia además de ajustar el precio tan pronto como el municipio pase a ser considerado zona libre".

Bajo estas condiciones, las tarifas de O2 en España serán:

· Una tarifa móvil de 20 GB y llamadas ilimitadas por 20 euros mensuales.

· Una tarifa convergente con fibra óptica de 100 Mbps simétrica, 20 GB móviles, llamadas ilimitadas desde el móvil, SMS ilimitados y teléfono fijo. La instalación de la fibra es gratuita y en ningún caso implica compromiso de permanencia. El precio de la zona libre asciende a 45 euros, mientras que el de la zona regulada sube hasta los 58 euros al mes.

Aunque introduciendo el código postal en su página web se puede conocer a qué tarifa corresponde su domicilio, la zona libre queda conformada por: Albacete; Alboraya; Alcalá de Guadaíra; Alcalá de Henares; Alcorcón; Alicante; Almería; Alzira; Arganda del Rey; Badalona; Barcelona; Burgos; Cádiz; Castellón de la Plana; Cerdanyola del Vallès; Córdoba; Cornellà de Llobregat; Coslada; Dos Hermanas; Elche; Fuengirola; Fuenlabrada; Getafe; Gijón; Granada; Granollers; Guadalajara; Hospitalet de Llobregat; Huelva; Jaén; Jerez de la Frontera; Leganés; León; Lleida; Logroño; Madrid; Málaga; Mataró; Mislata; Móstoles; Murcia; Oviedo; Palencia; Parla; Paterna; Pinto; Reus; Las Rozas de Madrid; Sabadell; Salamanca; San Vicente del Raspeig; Sant Adrià de Besòs; Santa Coloma de Gramenet; Sevilla; Tavernes Blanques; Terrassa; Toledo; Torrejón de Ardoz; Torrent; Valdemoro; Valencia; Valladolid; Vigo; Vilafranca del Penedès; Vila-real; y Zaragoza.

Los principales rivales de O2

En cualquier caso, aunque el operador no llega con el ánimo de ser una alternativa low cost de Telefónica -pensando en ese enfoque está Tuenti-, O2 llega con una oferta competitiva pensando en aquellos usuarios que no desean servicio de televisión pero sí una oferta premium sencilla.

· Competencia móvil:

La oferta de O2 se encuentra entre las más ambiciosas del mercado, eso sí, se encuentra en condiciones similares de consumo a las de República Móvil, PepePhone o Simyo. El trabajo de la nueva marca de O2 se centra de este modo en diferenciarse en el servicio y trato al cliente, como ha explicado el propio Serrahima.

República Móvil. 19,9 euros. Ofrece 20 GB de datos y llamadas ilimitadas.

PepePhone. 19,9 euros. Ofrece 19 GB y llamadas ilimitadas.

Simyo. 24 euros. Ofrece 20 GB y llamadas ilimitadas. Como particularidad, permite acumular los datos móviles no gastados.

Oceans. 24,95 euros. Ofrece 30 GB y llamadas ilimitadas.

Amena. 24,95 euros. Ofrece 25 GB y llamadas ilimitadas. Como particularidad, dobla los gigas disponibles hasta final de septiembre.

Lowi. 25 euros. Ofrece 20 GB y llamadas ilimitadas. Como particularidad, permite acumular los datos móviles no gastados.

Tuenti. 25 euros. En su tarifa WTF ofrece 20 GB y llamadas ilimitadas.

MásMóvil. 28,90 euros. Ofrece 12 GB y llamadas ilimitadas.

Yoigo. 32 euros. En su tarifa La Sinfín 25 ofrece 25 GB y llamadas ilimitadas. Como particularidad ofrece un descuento del 20% durante seis meses, con lo que su precio bajará a 25,60 euros durante medio año.

Movistar. 40 euros. En su Tarifa #15 ofrece 15 GB y llamadas ilimitadas. Incluye 3 meses de Nubico.

Orange. 47,95 euros. En su tarifa Go Top ofrece 25 GB y llamadas ilimitadas.

Vodafone. 49 euros. En su tarifa Red L ofrece 25 GB, llamadas ilimitadas y los bonos Social Pass y Chat Pass. Asimismo, incluye 2 años de Vodafone TV Online Fútbol y HBO o Tidal.

· Competencia convergente.

El principal factor a tener en cuenta a la hora de contratar esta opción, será conocer en qué zona geográfica se encuentra el domicilio y qué tarifa se le aplicará, si la de 45 o la de 58 euros. En el caso del primer supuesto 02 llega como la tarifa más barata en esa configuración de consumo, sin embargo si se vive en zona regulada sí se pueden encontrar mejores alternativas.

Lowi. 45 euros. Ofrece fibra de 50 Mbps de fibra óptica, 20 GB de datos (con acumulación de megas), llamadas ilimitadas móviles e instalación gratis con una permanencia de 3 meses.

Amena. 45,95 euros. Ofrece fibra de 50 Mbps y 25 GB de datos con llamadas ilimitadas desde móviles y llamadas ilimitadas entre fijos nacionales. Tiene un compromiso de permanencia de un año.

MásMóvil. 48,89 euros. Ofrece fibra óptica de 50 Mbps y 12 GB de datos, llamadas móviles ilimitadas y llamadas desde fijos a otros fijos y 60 minutos a móviles. Cuenta con 12 meses de permanencia.

PepePhone. 48,90 euros. Ofrece fibra de 100 Mbps y 19 GB de datos con llamadas ilimitadas. Eso sí, la instalación costará 90 euros o será gratuita bajo un compromiso anual de permanencia.

Tuenti. 51 euros. Ofrece fibra de 50 Mbps y 20 GB de datos con llamadas ilimitadas. La instalación es gratis, incluye fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos y no cuenta con permanencia.

Yoigo. 59 euros. Con la tarifa Sinfín 25 GB ofrece fibra de 50 Mbps y 25 GB de datos con llamadas móviles ilimitadas e incluye fijo con llamadas sin límite a otros fijos nacionales y 60 minutos a móviles. Eso sí, la tarifa implica un compromiso de permanencia de 12 meses.

Oceans. 60,95 euros. Ofrece fibra de 300 Mbps, 16 GB de datos con llamadas ilimitadas, instalación gratuita, sin permanencia, teléfono fijo y el servicio básico de televisión iaboo TV.

Orange. 62,95 euros. Con su tarifa Love sin límites ofrece fibra de 100 Mbps, 10 GB de datos con llamadas móviles ilimitadas y teléfono fijo con llamadas ilimitadas. Implica un compromiso anual de permanencia y como particularidadofrece 3 meses de descuento al 50%.

Jazztel. 64,95 euros. Ofrece fibra de 150 Mpbs, 12 GB de datos y llamadas móviles ilimitadas y teléfono fijo. Cuenta con un compromiso de permanencia anual y, como particularidad, una rebaja a 39 euros durante 3 meses y 10 GB de datos adicionales durante verano.

Movistar. 80 euros. La compañía no ofrece tarifa convergente sin televisión. La opción que más se acerca a la de O2 es su Fusión+ Ocio que trae fibra de 100 Mpbs, 10 GB de datos con llamadas ilimitadas, una segunda línea con 200 MB y llamadas a 0 céntimos, fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos y 550 minutos a móviles, servicio Movistar+ con series y sin permanencia.

Vodafone. 89 euros. Al igual que Movistar, su opción convergente no permite contratar ninguna combinación que no incluya televisión. La tarifa que más se acerca a la de O2 es una personalización de Vodafone One Fibra 120 L. Ofrece fibra de 120 Mbps, 25 GB de datos con llamadas ilimitadas tanto móviles como desde fijo así como Vodafone TV Esencial. También incluye una segunda línea móvil con 500 MB y llamadas a 0 céntimos, 2 años de TV Online Fútbol y HBO España o Tidal. Cuenta con un compromiso de permanencia de 3 meses y, como particularidad, rebaja durante 6 meses la tarifa a 81 euros.

