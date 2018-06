Uber Eats empieza a conquistar Andalucía y desembarca en Sevilla

La compañía explica que "en las próximas semanas" llegará a Málaga

Uber Eats, la plataforma de envío de comida a domicilio de la aplicación de transporte, ha desembarcado en su quinta ciudad española, Sevilla. De este modo, el servicio de reparto ya está en la capital andaluza, aunque su despliegue en la comunidad autónoma no acaba aquí, ya que en las próximas semanas llegará también a Málaga, explica la empresa.

La app llega a Sevilla con 80 restaurantes de más de 20 tipos de cocina diferentes, como Trattoria San Marco, House Of Burger, The Butlers, Cocome, The Burger Shop o Zoom Pizza, y durante el primer mes el envío de los pedidos no tendrán ningún coste; después pasará a costar 1,9 euros sin necesidad de pedido mínimo, como habitualmente.

El servicio está disponible de lunes a domingo, de 12 horas de la mañana a 24 horas de la noche y la compañía estima que el tiempo de entrega se situará en torno a los 30 minutos. Para conocer la cercanía y disponibilidad de los restaurantes a su dirección, el usuario podrá comprobar la disponibilidad del servicio.

"Cada día miles de usuarios usan Uber Eats en más de 220 ciudades del mundo en las que la app está disponible y a partir de hoy lo pueden hacer también en Sevilla. Queremos que la gente pueda pedir en su casa, la oficina o cualquier otro punto de la ciudad de los platos de restaurantes locales, y hacerlo de una forma práctica, rápida y accesible", destaca Manel Pujol, Director General de Uber Eats en España.

"En próximas semanas" en Málaga

Más allá de Sevilla, la compañía ha explicado que su servicio de reparto de comida a domicilio seguirá expandiéndose por Andalucía en "las próximas semanas" ya que también estará disponible en Málaga.

Precisamente la capital de la Costa del Sol ha sido la tercera ciudad de España en la que Uber ha lanzado su servicio de coches bajo demanda con conductor. La disposición de su plataforma de viajes en la provincia de Málaga -ya que llega a los 60 kilómetros de actuación- facilitará la adopción de Uber Eats, pues para usar el servicio de delivery basta con identificarse con la misma cuenta.

De este modo, Uber Eats podrá hacer frente a la competencia de Deliveroo, Glovo y Just Eat en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Málaga durante este verano.

