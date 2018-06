330 43

PC Gaming Show presenta 30 títulos para PC, como Satisfactory, Neo Cab y Mavericks Proving Grounds

12/06/2018 - 13:33

La conferencia PC Gaming Show, que se ha celebrado dentro de la feria E3, en Los Ángeles (Estados Unidos), ha presentado cerca de 30 nuevos títulos principalmente indies y entre los que destacan Satisfactory, Neo Cab y Mavericks Proving Grounds.

Entre el elenco de nuevos juegos destaca Satisfactory, título inspirado en No Man's Sky, Ark: Survival Evolved y Subnautica. El jugador maneja a un ingeniero enviado al espacio que deberá transformar un planeta alienígena en un entorno de trabajo construyendo fábricas. Se trata de un juego en primera persona y cuenta con modos de juego individual y multijugador.

Por otro lado, se ha presentado Neo Cab, un simulador de trabajo en el que se maneja a una conductora dentro de una distopía tecnológica en un futuro cercano. Se trata de un juego muy centrado en la narrativa en el que cada decisión influye tanto en la historia principal como en la interacción con los personajes.

Mavericks Proving Grounds también ha sido otro de los títulos presentados. Se ha compartido el primer trailer de este 'battle royale' pensado para 400 jugadores, aunque sus creadores planean desarrollar un modo de juego de mil jugadores. Existe la posibilidad de jugar antes de la salida oficial del título regístrandose ya en la página web, y si el registro se produce antes del 17 junio, se recibirá un diseño de arma y un aspecto de personaje.

También se han anunciado varios títulos de SEGA, como son Yakuza 0 (con lanzamiento en agosto), Valkyria Chronicles 4, Shenmue 1 y 2, Shining Resonance: Refrain y Yakuza Kiwami.

PC Gaming Show también ha presentado The Forgotten City, Star Control, HUNT: Showdown, The Sinking City, Warframe, Killing Floor 2, Maneater, Star Citizen-Alpha 3.2, Just Cause 4 o Genesis Alpha One y The Walking Dead de Overkill, así como la última temporada de The Walking Dead de Telltale.

Esta lista se completa con más títulos de desarrolladoras independientes, como son Maneater, Untitled Publisher, Jurassic World Evolution, Stormland, Night Call, Sable, Don't Starve: Hamlet, Noita, Two Point Hospital, Ooblets, Anno 1800, Rapture Rejects y Hitman 2.

