Vodafone 'ficha' el cine y las series de Movistar y el catálogo AXN Now

Vodafone España se apoyará de la fortaleza en series y cine de su competidor Movistar consolidarse como "la plataforma que integra el mayor volumen de series y cine del mercado español".

Según ha explicado a la prensa, además de los catálogos 'premium' de cine y series de Movistar, Vodafone también añade la oferta AXN Now, un servicio bajo demanda exclusivo de Vodafone España que estará disponible desde el 18 de junio con más de mil horas de contenidos. La propuesta de AXN Now se centrará en cine, estrenos en primicia y series con todos los episodios y temporadas completas. Esta propuesta audiovisual se incluirá de forma gratuita a los clientes de TV Total, según explican los responsables del operador.

En el caso del paquete 'Más Series', con un precio de cinco euros al mes, Vodafone añade la oferta de Movistar Series, junto con SYFy, AMC y AXN, lo que representa la oferta más amplia de serie del mercado español. El catalogo de cine, de diez euros al mes, con el catalogo de Movistar Estrenos (con grandes películas de Hollywood y éxitos que triunfaron en Los Goya o los Oscar) y Filmin (con más 7.000 títulos al mes).

Según la normativa impuesta por la CNMC, Vodafone puede contratar hasta tres paquetes 'premium' de Movistar, compañía que tras la compra de Digital+ atesora una posición de dominio que le obliga a compartir determinados contenidos 'premium' con sus rivales.

A lo anterior se añade el servicio Video Pass, para que los usuarios puedan consumir todos los contenidos de vídeo en el dispositivo móvil sin gastar datos y de forma gratuita durante el verano (entre el 18 de junio al 30 de septiembre) para todos los suscriptores de Vodafone One con Vodafone TV.

El fútbol, pendiente de las condiciones

Respecto al mercado del fútbol, Vodafone España ya dispone en su catalogo del Partidazo y prevé renovarlo el 30 de junio en función de las condiciones. No es el caso de las oferta de motos y Fórmula 1, que en opinión de Vodafone no ha funcionado todo lo bien que sería deseable.

El servicio de Vodafone TV -con 120 canales, incluido HBO España, Movistar Estrenos y AXN Now- ofrece tres meses de prueba gratuita sin compromiso con la posibilidad de contratación con precios que oscilan entre los 12 euros al mes para los clientes con Vodafone One L, los 18 euros al mes para los usuarios de Vodafone One M y los 24 euros mensuales para los suscriptores de Vodafone One S y XS.

El operador también comercializa la propuesta Vodafone TV Esencial, de 65 canales, en la tarifa Vodafone One L, o incorporarla por 9 euros al mes con la tarifa Vodafone One M o con 12 euros al mes con Vodafone One S y XS.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias