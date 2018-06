O2 llega a España: cómo el nuevo operador de Telefónica pretende dar un respiro a los clientes de las telecos

Qué pena de Telefónica, estás en un país que no te quiere ni te respeta ni te ayuda y lo peor es que muchos niñatos que no tienen ni idea de bolsa te critican porque no les ha ido muy bien contigo y han tenido que irse con otros operadores nefastos que ayuda este conglomerado de inútiles en este gobierno anterior pp y posterior PSOE y otros que vendrán después, no sé porque me da que vendrá una gran empresa china a echarte un cable telefónica, creo que empezara por comprar acciones hasta el 5% , en fin es un pequeño sueño de verano