Netflix deja de funcionar para millones de usuarios de todo el mundo

El servicio de vídeo en streaming Netflix ha dejado de funcionar en varios países del mundo, haciendo que sus usuarios no puedan acceder al contenido. El fallo se ha producido pasadas las 11 de la noche, hora peninsular española.

Así lo reconoce el canal de atención al cliente que la compañía tiene en Twitter, donde han afirmado que algunos usuarios están "teniendo problemas en todos los dispositivos", una cuestión que están investigando para solucionarlo.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.