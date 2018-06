330 43

Ubisoft presenta la competición de Rainbow Six Siege y a Alexios y Kassandra, protagonistas de Assassin's Creed Odyssey

11/06/2018 - 23:42

Ubisoft ha presentado en el marco de la feria E3, que se celebra en Los Ángeles (Estados Unidos) novedades de títulos como Beyond Good and Evil 2, Assassin's Creed Odyssey, que permitirá elegir entre personaje femenino o masculino al comienzo de la aventura, o Rainbow Six Siege, que presenta una competición de 'eSports'.

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

La desarrolladora ha iniciado su conferencia con un número musical para presentar el título Just Dance 2019, que llegará en octubre de este año. El videojuego Mario Rabbids: Kingdom Battle presenta la introducción de Donkey Kong, que estará disponible el 26 de junio.

Beyond Good and Evil 2, que la compañía presentó en el E3 de 2017, ha mostrado un nuevo trailer con imágenes cinemáticas de esta space opera, y un breve 'gameplay' en el que se han apreciado movimientos de algunos personajes. En relación con este juego, la compañía ha puesto en marcha una iniciativa abierta a gente de todo el mundo para que pueda compartir contenidos de creación propia. Estas creaciones podrían llegar a verse en el juego.

Rainbow Six Siege cuenta con una comunidad de 35 millones de jugadores en todo el mundo. A medida que la comunidad crece, también lo hace el juego, y en este sentido, la compañía ha presentado la competición de 'eSports', que, cuya final se jugará en Montreal (Canadá), en el 26 de febrero de 2019.

Ubisoft ha presentado el título Trials Rising, una nueva entrega de su franquicia de motocross. Las inscripciones para participar en una beta cerrada están ya disponibles. El juego llegará en febrero de 2019 para las plataformas PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

La compañía ha presentado un trailer de Tom Clancy's The Division 2, un juego ya mostrado en la conferencia de Xbox, celebrada el domingo. El jugador será la última linea de defensa de los civiles, y tendrá que llevar a otro nivel sus habilidades tácticas para liberar Washington DC en un mundo postapocalíptico. El juego incorporará las 'raids' y tendrá tres DLC en forma de episodios que serán de descarga gratuita.

El título de piratas Skulls and Bones ha compartido su nuevo trailer con imágenes cinemáticas y un 'gameplay', que insta al jugador a elegir un objetivo, un barco y una tripulación. La piratería ha muerto en el Caribe, pero no en el océano Índico, donde se desarrolla este multijugador de mundo abierto, en el que el jugador elige su propia fortuna. Llegará en 2019.

Alijah Wood, actor y cofundador de Spectrevision, ha subido al escenario para hablar de Transference VR, un thriller psicológico de realidad virtual que estará disponible en otoño de 2018. El jugador se pondrá en la mente de tres personajes, que deben huir de una simulación digital nacida de la mente de un científico obsesionado con su familia.

La compañía también ha presentado un nuevo trailer de Starlink: Battle for Atlas, un videojuego que la compañía presentó en el E3 de 2017 y que saca partido a las figuras NFC modulares en una aventura espacial que recorrerá el sistema Atlas. A la lucha se unirán los personajes de Starfox, en una aventura exclusiva para Nintendo Switch. El videojuego se podrá jugar en todas las consolas y llegara el 16 de octubre.

For Honor también ha estado presente en la presentación de Ubisoft. La compañía ha presentado un trailer de For Honor: Marching Fire, nuevo contenido que llegará el 16 de octubre e introducirá nuevos personajes venidos del Este y un nuevo modo de juego cuatro contra cuatro. Por su parte, Crew 2, el título de coches de carreras, estará disponible para PS4, Xbox One y PC el 26 de junio.

Ubisoft ha mostrado un trailer y un 'gameplay' de Assassin's Creed Odyssey, el nuevo título de la franquicia de los asesinos que sitúa la acción en la Antigua Grecia, cuyo destino está en manos de un mercenario espartano.

El juego permitirá elegir al principio el personaje con el que jugar toda la aventura: Alexios o Kassandra, e interaccionar con la Historia como no se ha hecho en anteriores entregas, ya que aparecerán personajes como Sócrates, con quien se podrá debatir, por ejemplo, en la época del surgimiento de la democracia, el pensamiento y la medicina en Grecia.

