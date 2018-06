330 43

Square Enix anuncia los nuevos títulos Babylon's Fall y The Quiet Man

11/06/2018 - 20:23

Square Enix ha anunciado este lunes durante su conferencia en el marco de la feria de videojuegos E3 en Los Angeles (Estados Unidos) el nuevo título Babylon's Fall, desarrollado junto al estudio Platinum Games, así como el videojuego The Quiet Man.

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

El estudio japonés ha presentado este lunes Babylon's Fall, un título con ambientación apocalíptica que se lanzará en 2019 para PlayStation 4 y Steam. El estudio ha difundido el primer 'teaser' del juego.

Square Enix ha anunciado también el videojuego The Quiet Man, protagonizado por un joven sordo que se enfrenta al crimen y que se lanzará para PS4 y Steam. En agosto el estudio japonés dará a conocer más detalles sobre este título que mezcla escenas cinemáticas con animaciones.

El estudio Dontnod ha mostrado contenido adicional de The Awesome Adventures of Captain Spirit, un videojuego gratuito protagonizado por un niño y relacionado con el universo de Life is Strange pero que no constituye la segunda entrega de esta saga, según el propio estudio.

Square Enix ha mostrado un 'gameplay' de Shadow of the Tomb Rider, el nuevo videojuego protagonizado por Lara Croft a través de una de sus misiones que transcurre en la jungla. El video ha mostrado el sistema de combate, incluyendo técnicas como nadar y lanzar explosivos.

Además, el estudio también ha compartido un nuevo trailer de Kingdom Hearts 3 en el que revela personajes del mundo de Frozen como la reina Elsa y Olaf, así como otros procedentes de Disney como Hércules y el antagonista Roxys. El videojuego saldrá a la venta el 29 de enero de 2019 para PS4 y Xbox One.

Por su parte, Stormblood Final Fantasy XIV Online ha recibido el nuevo parche 4.3 Under the Moonlight, mientras que DragonQuest XI cuenta con la nueva edición especial Lost Time Edition, que se lanzará el 4 de septiembre y que ofrece el juego en su Edition of Light, contenido adicional, un mapa y un libro ilustrado para coleccionistas.

Asimismo, Square Enix ha anunciado una colaboración entre los videojuegos Monster Hunter: World y Final Fantasy XIV Online que se lanzará durante verano de 2018.

Durante la conferencia de E3, el estudio ha revelado un nuevo trailer de Just Cause 4, el videojuego que se lanzará el 4 de diciembre, y en el que ha mostrado características de jugabilidad como tornados y nuevos vehículos. También

