E3 2018 | Horarios y calendario para seguir la feria de videojuegos más importante del mundo

La Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, es una cita imprescindible para todo amante del mundo de los videojuegos. Es una gigantesca feria donde los nombres más importantes de la industria del gaming se reúnen cada año en Los Ángeles para anunciar sus próximos trabajos. Como cabezas protagonistas ya son habituales Sony, Microsoft y Nintendo, cuyos anuncios de este año prometen grandes novedades.

Toda la feria se podrá seguir vía streaming a través de internet. Al basarse en el horario americano, muchas de ellas podremos verlas de madrugada en España. Aquí desglosamos los diferentes horarios basados en la hora peninsular española.

Electronic Arts: 9 de junio a las 20:00 horas.

Microsoft: 10 de junio a las 22:00 horas.

Bethesda: 11 de junio a las 3:30 horas.

Ubisoft: 11 de junio a las 22:00 horas.

Sony: 12 de junio a las 3:00 horas.

Nintendo: 12 de junio a las 18:00 horas.

¿Qué preparan Microsoft, Sony y Nintendo?

Dentro de los grandes, de Microsoft se esperan anuncios importantes relacionados con las franquicias de Halo y Gears of War, que son los que más revuelo causan dentro de las comunidades fan. Se habla también de títulos como Crackdown 3 o futuras actualizaciones de Sea of Thieves.

Sony ya ha tenido un 2018 bastante movido con Shadow of the Colossus y God of War, y ahora con el E3 tiene la oportunidad de ponerle la guinda al pastel. Se esperan anuncios de Ghosts of Tsushima y Spiderman, y también información sobre los esperadísimos Death Stranding y The Last of Us Part 2.

Nintendo puede ser fácilmente la compañía que más revuelo está generando en esta edición de E3. Nintendo Switch sigue con un altísimo nivel de ventas y cada vez van llegando más títulos a la consola. Este E3, la multinacional japonesa pondrá el foco en ofrecer información referente al nuevo Super Smash Bros y Pokémon Let's Go, y tal vez desempolvar alguna licencia clásica para integrarla en Switch.

