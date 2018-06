330 43

Qualcomm anuncia la gama de procesadores Snapdragon 850 para ordenadores, con el triple de potencia en IA

5/06/2018 - 13:15

Qualcomm ha anunciado la nueva serie de procesadores Snapdragon 850 específica para ordenadores con sistema operativo Windows 10 que incorpora el módem Snapdragon X20 y funciones de Inteligencia Artificial hasta tres veces más potentes que en las gamas precedentes.

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

La gama de procesadores, que Qualcomm ha anunciado este lunes en la feria informática Computex 2018 en Taipei (Taiwán), se integrará en una nueva gama de PC con Windows 10 fabricados por Samsung Electronics, que se lanzarán durante 2018, a raíz de un acuerdo de colaboración entre ambas compañías.

La serie Snapdragon 850 presenta funciones propias de 'smartphones' inteligentes en ordenadores y para mantener la conexión a LTE o Wi-Fi. Ofrece unas características técnicas entre las que destacan el aumento del rendimiento un 30% y una inteligencia artificial tres veces más potente, además de lograr velocidades de hasta 1,2 gigabytes por segundo y 25 horas de autonomía.

En cuanto a su diseño, la gama Snapdragon 850 cuenta con una arquitectura de 10 nanómetros y cuenta con la presencia del módem LTE Snapdragon X20, que permite alcanzar conexiones por encima del Gigabit de velocidad.

Snapdragon 850 también posibilita la utilización de diseños sin ventilador e incorpora mejoras en la cámara, el uso de la voz, la batería y experiencias con inteligencia artificial en Windows 10. El nuevo procesador otorga "gráficos avanzados" y "audio de alta calidad". La compañía describe estos nuevos dispositivos como "Always On, Always Connected" (siempre encendidos, siempre conectados).

