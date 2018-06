Alerta en Alemania por la ola de compras de empresas de alta tecnología por inversores chinos

¿No eran estos los listísimos avanzadísimos que todo lo hacían bien? ¿No querían libre mercado? ¿Ahora les asusta el libre mercado? No, hombre no, el libre mercado es para todos, nos guste o no. Ah, no, que ahora China (que son muy listos, no tontos como los que mandan en la UE) se va a adueñar de lo mejorcito de Alemania y se van a llevar el conocimiento y las patentes a China. ¡¡Jajajajajajajjajajajajajaja!! Es lo que tiene tanto buenismo, tanto "Refugees welcome!" y tonterías así: se pudre el país y claro, esas cosas no dan dinero, al contrario que la alta tecnología...