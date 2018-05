Si quieres ser hackeado, resetea el router y déjalo con su configuración de fábrica. Sé obediente -e idiota- y haz caso al FBI.



Total, el que actualice su firmware tendrá que reiniciarlo por narices, así que sería mejor pivotar en torno a esto en la noticia.



Si no actualizas el firmware o capas la brecha que use el MW: de nada sirve reiniciar (o reiniciarlo 12 millones de veces).



Mañana el FBI te dirá: Mejor apaga el router, y no vuelvas a encenderlo.