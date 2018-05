Las cadenas que atan al coche eléctrico

NOTA PARA FABRICANTES, GOBIERNOS, Y TENDEROS DE COCHES...



Mientras que un cochecito a pilas...o sea "Eléctrico"... cueste una media de un 30% mas que su equivalente en combustión, no piensen vender mas que lo anecdóctico...



Mientras que estos mismos cochecitos... no puedan hacer viajes de mas de 1000 Kms sin recarga... no piensen vender mas que lo anecdótico.... un combustión no hace falta que tenga tanta autonomía, pues reposta.... un eléctrico necesita al menos 5 horas....imposible seguir viaje....



Mientras que no esté extendidos los puntos de recarga.... no piensen vender mas que lo anecdótico... nadie se aventurará a cargar solo en casa.... Y OJO SI TIENE CHALET, con piso lo tiene "crudo"



PRIMERO HAY QUE EMPEZAR LA CASA POR LOS CIMIENTOS, NO POR EL TEJADO, Y AQUÍ NOS FALTA AÚN LOS MISMOS, Y QUEREMOS VENDER EL "TEJADO" AL CIUDADANO.....