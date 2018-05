Xiaomi espera obtener la aprobación de su histórica salida a bolsa el 7 de junio

Acelera en su expansión europea llegando a Francia e Italia

Xiaomi espera obtener la aprobación formal para salir a bolsa en Hong Kong el próximo 7 de junio, según ha adelantado Bloomberg, una oferta pública de venta (OPV) que podría hacer historia en el sector de la tecnología ya que su recaudación podría ascender hasta los 10.000 millones de dólares, según han revelado al medio fuentes conocedoras de la situación.

El fabricante de electrónica espera fijar el precio de venta de sus acciones a finales del mes siguiente si su solicitud es aprobada por el comité de cotización de la bolsa. La compañía está pendiente de la resolución del comité ya que no se descarta que no se apruebe en las próximas semanas, ya que todo depende del volumen de las preguntas que se realicen antes de la reunión y si pueden ser contestadas por la empresa, o no.

La salida a bolsa de la compañía dirigida por Lei Jun es una de las OPV más esperadas del año y se vislumbra como una de las que marcarán historia en la bolsa hongkonesa, ya que podría convertirse en la mayor venta pública de acciones por primera vez en el mundo desde el año 2014. Asimismo, se espera que la salida a bolsa pueda provocar decenas de nuevos millonarios en el país que confiaron en Xiaomi en sus primeros días y ahora se verán recompensados.

Expansión internacional

Uno de los puntos fuertes de la valoración de la compañía es la expansión internacional de la misma, que tiene en el mercado norteamericano su objetivo final, un complicado destino en el que -de momento- han fallado otros rivales chinos como Huawei.

De momento, Xiaomi se ha centrado en la expansión en territorio europeo siendo Grecia el primer país al que llegó el pasado octubre, aunque ha sido con el desembarco en España cuando ha comenzado el impulso en Europa.

En España desembarcó con fuerza el pasado mes de noviembre y desde entonces ya ha abierto cuatro tiendas entre Madrid y Barcelona, ha reforzado su venta online, ha desembarcado en minoristas como El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Fnac y Media Markt, así como ha dado el salto a los operadores bajo un acuerdo con Vodafone, lo que le ha llevado a ser la tercera marca en el país.

El plan de Xiaomi en Europa es ambicioso. En España tiene previsto abrir 250 tiendas hasta el 2019 situándose en concurridos centros comerciales así como en localizaciones céntricas en los que el flujo de gente sea amplio (en Madrid abrirá junto a la Puerta del Sol y en Zaragoza en el centro comercial Puerto Venecia), sin embargo, su expansión europea acaba de empezar.

Esta semana ha abierto su primera Mi Store en Francia y mañana desembarca en Italia. En territorio galo su llegada a comenzado en París, con una tienda cerca del Centro Pompidou, aunque igual que sucede en España, los productos de Xiaomi están disponibles a través de los principales minoristas nacionales como Boulanger, Fnac, Darty, Cdiscount, Auchan, Carrefour o E.Leclerc, operadores de telefonía y Amazon.

Por su parte, en Italia también mantiene su estrategia de reforzar su eCommerce, llegar a acuerdos con minoristas y operadoras así como despliegue de tiendas físicas en el país. La primera se inaugura mañana en Milán en Il Centro, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad.

