Vodafone responde a Teléfonica tras su acuerdo con Netflix: "Pues vaya novedad..."

Telefónica ha anunciado hoy que integrará la plataforma Netflix a través de su plataforma de vídeo, un acuerdo al que ha respondido uno de sus principales rivales: Vodafone.

A través de Twitter, la compañía británica ha respondido a Telefónica asegurando que no se trata de una novedad, ya que Netflix se puede ver a través de sus decodificadores desde que la plataforma llegó a España.

Asimismo, la teleco presume que a través de Vodafone One TV los usuarios tienen integrado los servicios de HBO, Filmin y YouTube, además de Netflix. Un mensaje concluido con la frase "Nos conocimos antes" (we met before).

Y es que Vodafone se convirtió desde el lanzamiento de Netflix en uno de los principales aliados de la plataforma, cuando la plataforma desembarcó en España en octubre de 2015.

