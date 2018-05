Comienza la cuenta atrás para PlayStation 5: Sony reconoce que el ciclo de PlayStation 4 se está agotando

La nueva consola no será inminente, se estima que podría llegar en 2021

Pese a que cinco años después de su lanzamiento PlayStation 4 sigue colocándose como la consola más vendida en mercados clave como EEUU, Sony ha reconocido que se acerca su final.

El máximo responsable de Sony Interactive Entertainment, John Kodera, ha reconocido en una reunión con inversores que la consola está entrando en el principio de su fase final, dando a entender que comenzarán a trabajar en un nuevo modelo a medio plazo, y que las ventas actuales de la PS4 comenzarán a verse afectadas próximamente.

La compañía confía en que el impacto que puede tener en la división la bajada de ventas de PlayStation 4 será amortiguada por los ingresos que lograrán gracias a PlayStation Plus (su sistema de suscripción online), así como la fuerza que sigue teniendo la consola a la hora de sumar títulos exclusivos que no se pueden encontrar en Xbox o Nintendo Switch, como el reciente God of War.

Pese al comienzo del fin de ciclo de PlayStation 4, la videoconsola sigue a un buen ritmo de ventas y ya ha logrado 79 millones de unidades vendidas en todo el mundo, cuenta con 80 millones de usuarios activos -que invierten más de 800 millones de horas de juego a la semana-, de los cuales 34,2 millones de usuarios son de pago.

PlayStation 5, para 2021

PlayStation 4 llegó al mercado en noviembre de 2013 relevando a PlayStation 3 y equipando una serie de características técnicas que suponían un auténtico avance en el sector de los videojuegos. Sony decidió revisar la consola en 2016 adaptando su modelo a dos versiones nuevas: PlayStation 4 Slim, con más disco duro y un diseño más delgado; y PlayStation 4 Pro, con un hardware más potente y con posibilidad de incorporar juego en realidad virtual.

La nueva consola, rumoreada como PlayStation 5, no llegará a corto plazo -como algunos analistas habían pronosticado- sino que ahora se espera que pueda llegar a partir de 2020. En concreto, Sony ha comentado que el negocio de PlayStation 4 se "agachará" ("crouch down") en marzo de 2021, un momento en el que se espera el auge de la nueva consola.

De momento pocos rumores se conocen sobre la próxima consola nipona, pero parece claro que apostará por una arquitectura potente que le permita correr juegos de alta calidad gráfica y respuesta, que se orienten ante el auge de los esports, durante un ciclo que pueda superar al lustro, como ha sucedido con el actual dispositivo.

En concreto, los primeros rumores apuntan a que la 'PS5' podría montar un procesador Ryzen, la generación más ambiciosa de AMD, un chip que permitiría extraer toda la potencia a la nueva máquina y que sería capaz de adaptarse a la exigencia actual de los videojuegos, y es que precisamente AMD es el chip que equipa actualmente tanto PS4 Pro como Xbox One.

