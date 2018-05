Movistar ficha a Javier Solana para su nuevo consejo de ciberseguridad

Otro día más bajando la acción¿cuantos días van 20, 30 días? Con lo que ha sido esta empresa, se lleno de caras conocidas y poco recomendables y no ha levantado cabeza, baja el doble del Ibex y sube la mitad del Ibex... sin comentarios. Como no pongan remedio y e imaginación además de buenos precios no va a calar en la ciudadanía.