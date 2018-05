Chrome avisará aquellas páginas que no sean seguras a partir de septiembre

Google ha anunciado que cambiará su sistema de advertencias en su navegador Google Chrome para saber si una página web es segura o no. De este modo, sólo avisará sobre las páginas que no sean seguras, con lo que anima a los desarrolladores a utilizar el formato HTTPS.

Google ha publicado en su blog oficial de Chrome las novedades que sufrirá su sistema de advertencia de la seguridad en sitios HTTPS y HTTP. Hasta ahora, Google Chrome marcaba como seguras algunas webs, además de mostrar un candado de color verde en ellas. En cambio, a partir de septiembre de 2018, con la versión 69 de Google Chrome, no se indicarán como 'seguros' los sitios web, dado que estos sitios se entenderán seguros por defecto.

Anteriormente, se mostraban algunas páginas web como 'no seguras', pero a partir de octubre de 2018 (Chrome 70) los sitios web que no cumplan los requisitos exigidos por Chrome mostrarán la advertencia en rojo de 'no seguro' cuando los usuarios intenten ingresar sus datos en páginas HTTP.

Google ha explicado en el comunicado que las webs HTTPS son "más baratas y fáciles que nunca", y ha animado a las webs a migrar a este formato y abandonar el HTTP, formato que Chrome señalará como 'no seguro'.

