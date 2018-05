El OnePlus 6 es oficial y llega junto a los Bullets Wireless, sus primeros auriculares inalámbricos

Lanza Bullets Wireless, sus primeros auriculares inalámbricos por 69 euros

El OnePlus 5 estará disponible a partir de 519 euros y hasta 619 euros

Es oficial. Tras muchos rumores y expectación, esta tarde ha sido presentado en Londres el OnePlus 6, un smartphone que apuesta por una experiencia de uso propia de la gama alta pero a mitad de precio. Primera toma de contacto con el OnePlus 6 | Bullets Wireless, así son sus auriculares inalámbricos

Sin embargo, el teléfono no ha llegado solo, ya que OnePlus ha acompañado su lanzamiento con los primeros auriculares inalámbricos de la compañía, bautizados como Bullets Wireless y que van mucho más allá a una simple evolución de sus Bullets V2 lanzados hace dos años.

La presentación, bajo el lema The Speed You Need (la velocidad que necesitas), se ha centrado en cómo un dispositivo se ha de adaptar a las necesidades que tienen los usuarios en todo momento, una respuesta que ha de ser inmediata, aseguraba Carl Pei, cofundador de la compañía.

La presentación comenzaba con Pei haciendo repaso de los hitos conseguidos por los modelos anteriores, el OnePlus 5 y 5T, que han conseguido disparar los resultados de la compañía duplicando sus ingresos a 1.400 millones de dólares, de 2016 a 2017.

Bullets Wireless, sus auriculares

Pei sorprendía en el escenario presentado su nueva solución de audio antes de presentar su nuevo teléfono estrella. Pese a que el teléfono mantiene la salida de audio, los auriculares Bullets Wireless son los primeros cascos inalámbricos de la compañía y llegarán al mercado el 5 de junio por 69 euros.

Este dispositivo no es simplemente una mejora de sus Bullets V2 lanzados hace un par de años. Los nuevos auriculares suponen un completo rediseño. Se encuentran unidos entre sí por un cable, que está desarrollado en un plástico cómodo al tacto para adaptarse a la perfección al cuello.

Para evitar su pérdida, en la parte posterior de cada uno de los tapones, cuentan con un imán que permiten no sólo que no se extravíen, sino también parar la música, además, en el momento que se desee volver a ponerlos, la música volverá a activarse desde donde se quedó pendiente. Además, cuenta con un control en el lado izquierdo que permitirá manejar el volumen, parar o continuar la reproducción, así como lanzar el asistente de Google.

Los auriculares se emparejan a través de bluetooth 5.0 con el teléfono y también es compatible con el sistema de carga Dash Chargue con la que con 10 minutos de carga asegurará más de 5 horas de reproducción contínua, aunque se podrá cargar con cualquier USB-C.

OnePlus 6

A nivel de diseño, el OnePlus 6 destaca por dos elementos principales: una pantalla de 6,28 pulgadas y una terminación en cristal con la que deja de lado la apuesta por el aluminio de modelos anteriores.

La pantalla, de tipo AMOLED a una resolución de 2.280x1.080 píxeles y cuenta con un ratio de 19:9, ya que pese a haber crecido en tamaño mantiene las dimensiones con respecto al modelo anterior con lo que la pantalla ocupa casi el 84% de la superficie frontal. Para conseguirlo, su pantalla cuenta por primera vez con un notch -o muesca-, una solución por la que apostó el iPhone X para incorporar sensores y cámara frontales, y que la mayoría de fabricantes de Android ya han adoptado.

"Cuando diseñamos el OnePlus 6, nuestra meta era ofrecer la mayor cantidad posible de pantalla sin comprometer la cámara frontal, la calidad de la llamada o la comodidad de uso", explica la empresa en torno al notch, que además de la cámara monta un sensor de reconocimiento facial, como sucedía en el 5T.

Con respecto al cuerpo, el OnePlus 6 es el primer teléfono de la compañía en ser completamente de cristal para lo que han usado Corning Gorilla Glass 5 tanto en el frontal como en la parte trasera. Presenta un diseño ligeramente curvado que permite que la sensación -tanto en la mano como visualmente- sea de continuidad. Llega en tres colores diferentes con terminaciones de cristal: midnight black, silk white y mirror black, entre las que destaca ésta última, una terminación de efecto espejo muy llamativa. Con el nuevo diseño, la compañía también ha mejorado la resistencia del teléfono, que ahora será resistente al agua para las ocasiones cotidianas, como la lluvia o una caída accidental en un charco.

Potencia, velocidad y fluidez

Una de las máximas de la compañía es asegurar la fluidez de sus teléfonos. Para lograrlo, el OnePlus 6 monta el Snapdragon 845, el último procesador lanzado por Qualcomm, que está combinado con un GPU Adreno 630 y una memoria RAM de hasta 8 GB de RAM. "Tiene la potencia para ir más suave que nunca. Entendemos lo frustrante que son los desfases de respuesta y cómo el rendimiento puede ir bajando con el tiempo (...) por eso hemos estado trabajado para asegurarnos que el OnePlus 6 será tan rápido en un año de uso como lo es ahora mismo", explica la compañía.

Para sacar partido a la potencia del teléfono y lograr la fluidez prometida, la compañía sigue apostando por OxygenOs su sistema operativo que llega en la versión 5.1.2, basado en Android 8.1. A diferencia de otros fabricantes, su personalización del sistema es bastante limpia y sencilla, y sólo incorpora algunas medidas para mejorar la respuesta del teléfono en el uso diario con opciones como el modo de juego o la navegación por gestos.

El teléfono continúa apostando por tecnologías de modelos anteriores que han logrado cautivar a los fans de la marca como el desbloqueo facial, su deslizador de notificaciones -que ha cambiado de lado- o su sistema de carga ultrarrápida Dash Charge. Asimismo, el teléfono mejora su conexión LTE con una conexión de un gigabit y presumiendo de compatibilidad con 40 marcas.

Mejor cámara

Al igual que con el OnePlus 5 y 5T, el OnePlus 6 vuelve a montar una doble cámara en la parte trasera, sin embargo esta vez la ha colocado en la parte central -justo encima del lector de huellas- lo que le ha servido a la empresa para poder colocar un sensor más grande.

El sistema dual de cámaras del OnePlus 6 cuenta con un cámara principal de 16 megapíxeles y una cámara secundaria de 20 megapíxeles, ambas con una apertura de f/1,7. Eso sí, el sensor de la principal es un 19% más grande con lo que mejora la toma de fotografías nocturnas gracias a captar más luz.

Esta cámara también monta un estabilizador electrónico de imagen, lo que permite tomar fotos más nítidas y, sobre todo, grabar mejores vídeos. Además, el nuevo teléfono de la compañía introduce un modo de vídeo en super slow motion que permite grabar hasta un minuto para tomar tomas a cámara lenta (720p a 480 fps o 1080p a 240 fps).

Con respecto a la cámara frontal, monta un sensor Sony de 16 megapíxeles a una apertura de F/2.0 e incorpora métodos de disparo inteligentes para optimizar la claridad de las fotos. Un poco después del lanzamiento, han prometido actualizar el software para esta cámara que, usando nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial, serán capaz de realizar el modo retrato en el modo selfie.

Disponiblidad y precio

El nuevo teléfono llegará en tres versiones de color y en tres opciones de capacidad. En concreto, estará disponible en mirror black, su terminación con efecto espejo; midnight black, una versión adaptada a cristal de su icónico negro mate; y silk white, una versión blanca con efecto perla que estará disponible en una exclusiva edición limitada.

Con respecto a sus características, estará disponible en una versión de 6 GB de RAM y 64 GB de memoria (519 euros), una de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (569 euros) y una opción mucho más alta, que se irá hasta los 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (619 euros), esta última opción sólo estará disponible en midnight black.

El OnePlus 6 se podrá comprar en España directamente desde Amazon -además de en su web- a partir del 22 de mayo para las versiones en negro, mientras que la blanca llegará el 5 de junio.

PUBLICIDAD