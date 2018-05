Google aclara que su asistente se identificará como una máquina al principio de las llamadas de teléfono

Sundar Pichai, CEO de Google. Reuters.

Google ha presentado esta semana a los desarrolladores las novedades que llegarán a su entorno digital, que será potenciado fuertemente a través de la inteligencia artificial. Precisamente, entre los avances más destacados está la mejora de Google Assistant que incluso será capaz de mantener una llamada de teléfono para concertar citas.

Sundar Pichai, CEO de Google, demostró durante el Google I/O la capacidad de su asistente para mantener una llamada de teléfono con un humano en la que la máquina se desenvolvía con naturalidad y la recepcionista no sabía que se trataba de un asistente virtual.

La perfección del sistema de Google ha levantado polémica entre los expertos de tecnología, que han reprochado al gigante de internet por lo perversa que puede ser su última innovación tecnológica. Por ello, el gigante online ha tenido que aclarar que su asistente avisará que se trata de un robot cuando haga una llamada.

Según ha explicado un portavoz de la compañía a The Verge, la nueva característica se "está diseñando, y nos aseguraremos de que el sistema esté identificado apropiadamente. Lo que mostramos en I/O fue una demostración de tecnología temprana, y esperamos incorporar mejoras en el desarrollo del producto a medida que recibimos comentarios".

En cualquier caso, la compañía aclaró que la nueva posibilidad de realizar llamadas para reservar citas no es una funcionalidad completa no hace que Google Assistant sea capaz de hablar por teléfono libremente. En concreto, los ingenieros detrás de la innovación, Yaniv Leviathan y Yossi Matias, aclaraban que este tipo de llamadas sólo pueden ser llevadas a cabo en situaciones muy concretas y tras muchas horas de entrenamiento. "No puede llevar a cabo conversaciones generales", aclaraban con rotundidad.

Leviathan y Matias indicaban cuando se presentó Google Duplex, que así se llama la nueva funcionalidad, que se ha diseñado para que sonara natural con la única intención de que la experiencia de la conversación fuese confortable para quien atienda en el comercio. "Es importante para nosotros que usuarios y negocios tengan una buena experiencia con nuestro servicio, y la transparencia es clave en eso".

