Protección de Datos avisa de que tendrá "tolerancia cero" con la difusión de datos de carácter sexual sin permiso

10/05/2018 - 16:34

Mar España avisa de que, a partir del 25 de mayo, las multas por infracciones muy graves pueden alcanzar los 20 millones de euros de sanción o el 4% del volumen de la facturación global mundial

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha advertido este jueves de que el organismo estatal tendrá "tolerancia cero" con cualquier difusión de datos de carácter personal y sexual que se haga sin el consentimiento de la persona afectada.

Así lo ha anunciado la directora, en el marco de la presentación de la guía 'Protección de datos y prevención de delitos' celebrada en la sede de la agencia en Madrid, tras casos como el de la difusión de los datos personales de la víctima de 'La Manada' en varios foros de Internet, que está investigando y que "podría ser una infracción muy grave".

En la jornada también ha participado la fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática Elvira Tejada de la Fuente, quien ha afirmado que hasta que no se conozcan "exactamente" las circunstancias en que se ha producido la difusión de los datos personales de la joven, no puede pronunciarse "sobre si es o no una actividad delictiva". "Esta sub júdice", ha remachado.

Además, España ha explicado que, con carácter general, la difusión de datos de carácter personal o sexual sin consentimiento de la víctima puede ser "una infracción muy grave" con la legislación vigente, pero ha añadido que a partir del 25 de mayo el régimen sancionador cambia, con la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

"El régimen máximo puede llegar hasta 20 millones de euros de sanción o el 4% del volumen de la facturación global mundial de ese responsable que esté difundiendo determinados tipos de informaciones que atentan contra un derecho fundamental", ha manifestado. En la actualidad, la legislación española establece multas de hasta 600.000 euros para las faltas muy graves.

En este sentido, la directora de la Agencia ha avisado de que grabar datos de carácter sexual con el visto bueno de la pareja y después difundirlo sin consentimiento "no solo es delito" penal, sino que el responsable se enfrenta también a una sanción económica en el ámbito administrativo por la vulneración de la normativa de protección de datos. "La Agencia va a tener tolerancia cero con este tipo de comportamientos", ha zanjado.

LAS SANCIONES

Respecto a las cuantías de las sanciones económicas, Mar España ha recordado que "cada caso es un mundo" y hay que tener en cuenta que existen "circunstancias atenuantes y agravantes". Así, ha recordado que el organismo inició una investigación de oficio en cuanto tuvo conocimiento de que se había producido la difusión de identidad de la víctima de 'La Manada', porque "en estos casos el daño se sigue produciendo e impide que esa persona pueda restablecer y normalizar su vida, a la que tiene derecho".

De este modo, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha hecho hincapié en que aunque algunos usuarios de Internet "crean que les protege el anonimato" en la red, "toda persona tiene una dirección IP y deja huella en Internet".

"Me consta que el juez que está instruyendo el caso ha pedido la retirada de esos contenidos y, nosotros en el ámbito administrativo, también hemos mandado el requerimiento a los responsables de esos foros y de esas páginas webs. De hecho, algunos ya lo han retirado. Es una responsabilidad muy seria", ha manifestado España.

Durante su intervención en la presentación de la guía, la directora de la AEPD ha defendido que su actitud es "tremendamente proactiva y beligerante" en este tipo de temas que afectan a la intimidad de las personas, y ha reconocido que cuando las imágenes llegan a las redes sociales es "muy difícil conseguir la paralización porque se pueden volver virales". "No todo vale en Internet", ha subrayado.

Por otro lado, Mar España ha pedido "difusión" a los grandes proveedores de servicios de Internet y a las redes sociales. "Tenemos que trabajar conjuntamente y estoy segura de que ellas quieren velar también por su reputación", ha apostillado.

