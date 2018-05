Ya es oficial: Vodafone mejorará su oferta y eleva gratis la velocidad y los datos a más de seis millones de clientes

La operadora no incluirá el roaming en EEUU a los nuevos clientes

Imagen: Dreamstime.

Vodafone ha reorganizado su oferta de tarifas con el objetivo de mejorar los planes de precios a más de seis millones de clientes de móvil y planes convergentes, para lo cual elevará los datos de varias líneas móviles, aumentará la velocidad de la fibra e incluirá las llamadas ilimitadas en un mayor número de tarifas, tal y como estaba previsto.

En concreto, la operadora elevará en entre 2 GB y 5 GB los datos incluidos en las líneas móviles de los planes de precios que ya cuentan con 10 GB al mes o más. Así, los planes convergentes One M, One Familia Series, One Familia TV, el plan Red M de móvil y +Líneas M elevarán sus gigas de 10 GB a 12 GB, mientras que los planes One L, Red L y +Líneas L pasará a tener 25 GB, frente a los 20 GB actuales.

Asimismo, los clientes de Vodafone con planes móviles con precios desde 29 euros al mes y planes convergentes desde 52 euros al mes dispondrán de voz ilimitada. "De esta manera, los planes One S y Smart pasan de 200 minutos a llamadas ilimitadas de forma automática", añade la compañía. Además, realiza un incremento en la tarifa de Vodafone S, que pasa de 57 a 60 euros, novedad que sólo afecta a los nuevos clientes.

Por otro lado, Vodafone ha decidido aumentar sin coste adicional de las velocidades de fibra desde 50 Mbps a 100 Mbps y desde 120 Mbps y 300 Mbps a 600 Mbps, mientras que la de 1 Gbps se mantendrá sin cambios. La mejora la velocidad de fibra a los clientes se realizará progresivamente a partir del próximo julio.

Nuevos clientes y tarifas

Además de reorganizar sus tarifas con nuevos servicios, Vodafone también ha lanzado nuevos planes de precios más económicos para los clientes que necesitan menos datos móviles, pero en cambio hacen un mayor uso de las llamadas.

En concreto, en su oferta convergente ha lanzado el paquete One XS, que incluye, por un precio desde 52 euros al mes, fibra y dos líneas móviles, la principal con llamadas ilimitadas y 4 GB y la segunda con 500 MB y llamadas a 0 céntimos minutos. En el mercado sólo móvil, ha creado la Red S, con llamadas ilimitadas y 6GB de datos con Chat Pass por 29 euros al mes.

En este contexto, la empresa informa de que durante el mes de mayo, la oferta convergente Vodafone One y Vodafone One Familia se podrá contratar a mitad de precio durante tres meses.

Sin roaming en EEUU para nuevos clientes

Por otro lado, la compañía ha anunciado que, con el objetivo de alinearse a la política del grupo a nivel global, los nuevos clientes no disfrutarán del roaming gratis en Estados Unidos, que sí se mantendrá para los actuales. Pese a este cambio, la compañía incluirá gratis el roaming a EEUU a nuevos clientes de forma promocional durante tres meses.

Otro de los cambios que afectará a los nuevos clientes, pero no a los actuales, es que la tarifa Vodafone One S pasará a costar 60 euros al mes, frente al precio de 57 euros que tenía hasta ahora.

