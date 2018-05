Raimundo Sala: "PayPal no trabajará con criptomonedas hasta que no estén bien reguladas"

"Paypal debe estar en Amazon, y es cuestión de tiempo"

"España es un mercado interesante para conceder crédito"

Raimundo Salas, director general de PayPal en España y Portugal. Imagen de Fernando Villar

Los sistemas de pago y el comercio electrónico avanzan más rápido de lo que la regulación permite. Raimundo Sala, director general de PayPal para España y Portugal, apunta hacia un futuro, más cercano de lo que parece, en el que se eliminará el gesto físico de pagar, pero para ello debe acompañar la normativa.

Mientras llega, otro reto se pone sobre la mesa, y también carente de regulación, el de las criptomonedas, temas sobre los que hablamos con Raimundo Salas, director general de Paypal en España y Portugal.

¿Qué futuro le ve a las criptomonedas?

Tienen ventajas claras como es la trazabilidad del dinero. La tecnología blockchain que está detrás nos va a dar mucha confianza sobre de dónde viene y a dónde va el dinero. Sin embargo, el problema es que no están reguladas. Es un mercado que no sabes quién lo controla y por ahora lo hacen colectividades que no están reconocidas. Estamos estudiando y analizando las criptomonedas y ayudando a los reguladores a que las entiendan, pero hasta que no estén bien reguladas y bien reconocidas, no trabajaremos con ellas.

¿Se están utilizando para hacer compras?

A día de hoy, ni hay tantas empresas que acepten pagos en criptomonedas ni tantos usuarios que las utilicen para comprar. Realmente se usan para comprar y vender la propia criptomoneda como una especulación propia.

¿Hacia dónde camina el futuro de los pagos?

El momento del pago tiene que desaparecer. Hay sistemas de seguridad, de encriptación, que permiten identificar al usuario para poder determinar que es el propietario de una cuenta o una tarjeta y que su compra es válida. No te identificas tú con una contraseña, te identifica la tecnología y es allí hacia dónde vamos. Parece ciencia ficción, pero está más cerca de lo que parece y uno de los grandes factores por los que no ocurre es porque la regulación aún no está actualizada.

Esa es una de las principales críticas del sector financiero...

La digitalización de la banca española avanza hacia el lugar correcto, el problema es que el lugar correcto cambia muy rápido. A nivel regulatorio debemos ser conscientes de que el entorno ha cambiado, es cien por cien digital, y tiene que ir acorde con las nuevas tendencias de uso.

¿Qué crecimiento esperan para el nuevo servicio de pago entre particulares de PayPal en España?

Hay un mercado muy claro, especialmente entre 'milenials'. La línea de negocio de gestión del dinero entre personas, familiares y amigos está avanzando por encima de la del comercio electrónico, que crece un 16 por ciento cada año.

¿Qué ventajas ofrece PayPal a los usuarios?

Protege al usuario si un producto no le llega o le llega en mal estado con el reembolso del dinero. Pero también protege al vendedor, cubriéndole la venta si el comprador es fraudulento. Además, hace un año lanzamos el seguro de viajes gratuito, que cubre hasta 300 euros, o de pago, que varía en función del número de personas aseguradas y el importe a cubrir.

¿Cuándo concederá PayPal crédito en España?

Actualmente PayPal concede crédito al consumo y para financiar a empresas en EEUU, Reino Unido o Alemania. De momento, no ha llegado a España, pero es uno de los mercados más interesantes y hay una oportunidad muy grande para desarrollar este tipo de soluciones.

¿Cómo afecta que Amazon no permita el pago con PayPal?

Cualquier empresario debe ofrecer los métodos de pago que los usuarios quieren y demandan. Es impensable que no esté PayPal en un gran comercio mundial. Debe estar y es cuestión de tiempo.

