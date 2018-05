La conducción autónoma de Uber en entredicho: reconoció al peatón pero decidió ignorarlo y lo atropelló

El software detectó a la mujer como un falso positivio y el coche no frenó

El pasado marzo un coche autónomo de Uber atropelló a una mujer en Arizona (EEUU) convirtiéndose así en el primer atropello mortal causado por un vehículo sin conductor. Ahora, se ha conocido que pese a que la mujer cruzó por una zona no señalizada y con escasa luz, los sensores del vehículo sí que fueron capaces de reconocerla pero el software decidió que no era necesario frenar.

Según han detallado dos personas informadas sobre el asunto a The Information, el fallo del accidente mortal residiría en el software de la compañía ya que pese a detectar al peatón, decidió que no necesitaba reaccionar de inmediato. Las fuentes explican que esto es resultado de cómo se sintonizó el software ya que, al igual que otros sistemas autónomos, el software tiene la capacidad de ignorar "falsos positivos" u objetos en su camino que en realidad no son un problema para la circulación del vehículo, como una bolsa de plástico sobre una carretera.

A este fallo en el software hay que sumarle que, tal y como se vio en el vídeo difundido por las autoridades días después, el conductor humano que va tras el volante y es el encargado de tomar el control del coche en situaciones críticas no estaba atento en el momento de la colisión que se produjo a unos 65 kilómetros por hora.

Las fuentes explican que el software de Uber sería más laxo que la competencia ya que la idea de la empresa es buscar un sistema de conducción autónoma en sus vehículos que sea más fluido que Waymo, ya que algunos pasajeros han reportado que en ocasiones es demasiado brusco al ir a tirones o con frenazos.

El accidente de Uber puede hacer que el desarrollo de los vehículos autónomos se centre en cómo lidiar con estos falsos positivos para que la experiencia en el coche sea más cómoda y, sobre todo, más segura.

Uber, aunque ha retirado sus vehículos de circulación, ha explicado al medio que "estamos cooperando activamente con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) en su investigación. Por respeto a ese proceso y la confianza que hemos creado con NTSB, no podemos comentar los detalles del incidente. Mientras tanto, hemos iniciado una revisión de seguridad del programa de vehículos autónomos, y hemos recurrido al ex residente de NTSB, Christopher Hart, para que nos aconseje sobre nuestra cultura general de seguridad. Nuestra revisión está analizando todo, desde la seguridad de nuestro sistema hasta nuestros procesos de capacitación para operadores de vehículos, y esperamos tener más que decir pronto".

