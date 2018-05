El círculo negro de WhatsApp, la última broma viral que bloqueará la aplicación

Una broma viral está recorriendo los grupos y conversaciones de WhatsApp en los últimos días. Se trata de un mensaje en el que advierte que no hay que tocar un círculo negro, indicado con un par de emojis, bajo la amenaza de que la aplicación se bloquee por completo.

Aunque se pueda llegar a pensar que el mensaje se trata de un virus, realmente no lo es sino que es, realmente, una broma pesada. Pulsando el mensaje se bloqueará por completo la aplicación, quedando inutilizable, para lo que habrá que ir al administrador de aplicaciones, cerrar WhatsApp y volverla a abrir, que ya funcionará de nuevo correctamente.

Pero, ¿por qué se bloquea WhatsApp? Según detalla Andro4All, detrás del mensaje del círculo y la frase don't touch here (no pulsar aquí) han logrado introducir un complejo código que engloba miles de caracteres ocultos, tantos que la herramienta de la aplicación no es capaz de proecesar y acaba bloqueándose.

La solución más evidente para evitar que WhatsApp se bloquee es, simplemente, no pulsar sobre el mensaje. Aún así, si pulsa sobre él, la solución es sencilla y sólo interrumpirá temporalmente el correcto funcionamiento de la aplicación, pero no tendrá consecuencias a largo plazo ni en la app, ni en los mensajes almacenados, ni en su smartphone.

