"Derecho, ética y técnica han de ir de la mano ante los retos de la innovación"

El profesor titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Piñar, ha defendido que "derecho, ética y técnica han de ir de la mano ante los retos de la innovación".

Así lo ha explicado el profesor, en una conferencia sobre los Retos del Derecho ante la Innovación Tecnológica, impartida en el marco del XVII Seminario Permanente de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, que ha acogido la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Según ha informado el equipo Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, Piñar ha abordado aspectos como la disrupción de la tecnología en la sociedad actual, la necesaria convivencia entre las identidades física y digital o el vital diálogo entre el derecho, la ética y la técnica.

En este sentido, el profesor ha analizado la disrupción que la innovación provoca en la sociedad y cómo el Derecho se enfrenta a una necesaria adaptación a la nueva realidad. "El Derecho tiene que saber reaccionar -y no como un mero espectador pasivo- ante la aparición de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o del Conocimiento", ha señalado.

A su juicio, la innovación hace que el futuro de la sociedad sea digital e implica la necesidad de configurar nuevos derechos de los 'ciudadanos digitales' o adaptar los existentes al nuevo entorno. "Las leyes solo son posibles si van de la mano de la realidad social y tecnológica", ha remachado.

Ciudadanía digital

"Una ciudadanía digital a la que se le reconocen los nuevos derechos que la situación actual trae consigo, supondrá un futuro en el que la identidad física de la persona conviva con la online", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "no se trata de convertir Internet en un entorno digital impuesto, sino de reconocerlo como un derecho".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que la regulación esté "enfocada a la persona y no a lo digital". Por otro lado, ha teorizado sobre lo que él denomina "principio de la inclusión desde el diseño y por defecto", y sobre la necesidad de que el entorno digital no genere ningún tipo de exclusión a las personas con diversidad funcional. "No basta con invocar un derecho precautorio, sino garantizar que la innovación sea inclusiva", ha recalcado.

Desde su punto de vista, la innovación "requiere una nueva relación entre regulación y autorregulación" algo que resuelve el Reglamento General de Protección de Datos, normativa que ofrece principios aplicables a los cambios del futuro y deja la puerta abierta a la autorregulación.

El profesor ha sido presentado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y presidenta de la Sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Academia, Encarnación Roca Trías; y por el académico de número y secretario de la Academia, Antonio Pau.

