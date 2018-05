T-Mobile y Sprint, dos de las operadoras más grandes de telefonía móvil en EEUU, anunciaron la tarde del domingo un acuerdo de fusión del que resultará una firma valorada en unos 146.000 millones de dólares.

La nueva empresa será la "única con capacidad de crear una amplia y profunda red de 5G a nivel nacional", dijo el consejero delegado de T-Mobile, John Legere, en un vídeo junto al de Sprint, Marcelo Claure, publicado en su cuenta personal de Twitter. En un comunicado conjunto, las operadoras señalaron que preservará el nombre de T-Mobile, tendrá una sede dual y será una "fuerza de cambio positiva en las industrias de red inalámbrica, de vídeo y de banda ancha en EEUU".

Los detalles sobre la operación, sujeta a regulación por las autoridades del país, se espera que se cierre antes de la primera mitad de 2019 "una vez vean sus importantes beneficios", cada acción de T-Mobile valdrá el equivalente a 9,75 acciones de Sprint.

Según los precios de mercado tras el cierre de Wall Street el viernes, Sprint está valorada en unos 26.000 millones de dólares, y T-Mobile en torno a los 55.000 millones. Tras el anuncio de este domingo, los títulos de Sprint se disparaban más de un 8% en las operaciones electrónicas y los de T-Mobile subían un 0,66%

La suma de T-Mobile, filial del grupo alemán Deutsche Telekom, y de Sprint, controlada por el grupo japonés SoftBank, da lugar a una cifra estimada de 100 millones de clientes, lo que la situaría en segundo lugar en el mercado por detrás del grupo Verizon si el proceso sale adelante.

I'm excited to announce that @TMobile & @Sprint

have reached an agreement to come together to form a new company – a larger, stronger competitor that will be a force for positive change for all US consumers and businesses! Watch this & click through for details.