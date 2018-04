Es oficial: Movistar duplicará la velocidad de su fibra el 20 de mayo sin coste y así puede solicitarlo

Sin coste?? Ya nos subieron todas las Fusiones por este motivo y el aumento de mb. en el móvil sin consultar a nadie y es lo que llevan haciendo varios años.



Antes subvencionaban los móviles y dejaron de hacerlo alegando que así las tarifas tendrían mejores precios pero la realidad es que no paran de subir.



En vez de tanto subir sin consultar al cliente estaría bien que ofertaran subidas, si el cliente lo desea, y crearan paquetes más básicos. Para qué quiero yo 100mb. o 600mb. en casa? Para qué quiero TV que no veo? Para qué 12gb. en el móvil si no los consumo? Con 20mb., sin TV y con 5gb. en el móvil por un precio contenido estaría muy satisfecho.