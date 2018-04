Movo llega a Madrid: así son las motos eléctricas compartidas impulsadas por el fondo de Cabify

Esta semana ha arrancado un nuevo servicio de motos eléctricas compartidas por minutos (moto sharing) en Madrid. Bautizado como Movo, está respaldado por Maxi Mobility Spain -el fondo de inversión detrás de Cabify-, y llega a la capital de España para competir contra Muving y eCooltra.

Movo está disponible en los barrios de Fuencarral, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Chamberí, Centro, Arganzuela, Chamartín, Salamanca, Retiro y Ciudad Lineal y el alquiler del servicio tiene un precio de 22 céntimos por minuto, sin discriminación horaria. Eso sí, de forma promocional la compañía ha explicado que durante la primera semana su uso será gratuito.

Como sucede en el resto de alternativas, las motos de Movos se pueden reservar antes de su alquiler (durante 15 minutos), aunque la empresa explica que también se pueden desbloquear directamente al estar junto a una de ellas escaneando el código directamente desde la app móvil.

Las motos, de 50 cc, están preparadas con dos cascos y el sistema de alquiler permite al usuario pausar, bloquear y apagar la moto mientras se mantiene reservada, aunque los minutos de pausa se contabilizarán en la tarifa.

Del mismo modo que sucede con otros servicios de vehículos compartidos, el establecimiento de una zona de operación no implica que no se pueda circular más allá de sus límites, sino que la moto no se puede estacionar fuera de estas fronteras.

