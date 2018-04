770 420

Es oficial: el OnePlus 6 se presentará el 16 de mayo en Londres

Tras muchos rumores y filtraciones, OnePlus ha hecho oficial la fecha de lanzamiento de su próximo teléfono estrella, el OnePlus 6: será el 16 de mayo en Londres a las 18 horas en España. OnePlus: "Estamos buscando aumentar nuestra presencia en España".

La invitación de presentación llega bajo el eslogan "The Speed You Need" (la velocidad que necesitas) con lo que todo apunta a que el nuevo terminal de la compañía se basará en lograr una potencia y fluidez superior al actual OnePlus 5T.

En una entrevista a elEconomista.es, Carl Pei, fundador de OnePlus explica que el proceso de creación del nuevo smartphone se ha basado en los comentarios de los usuarios de la comunidad de OnePlus, es por ello que para la celebración del evento se dará prioridad a ésta. Así, serán los propios fans de la compañía los primeros en probar el OnePlus 6 en una serie de zonas de experiencia.

El OnePlus 6 contará con un nuevo diseño que ampliará la pantalla, para estrechar aún más los bordes, al mismo tiempo que apostará por un cambio de materiales dejando de lado la trasera metálica para montar un cristal trasero, según explicó el propio CEO de la compañía, Pete Lau. Aunque toda la potencia del terminal estará en su interior.

Lau explicó hace semanas que el OnePlus 6 montará un procesador Snapdragon 845 (el mismo que el Galaxy S9+) 8 GB de RAM y ampliará su memoria interna hasta los 256 GB de almacenamiento, unas características que vendrán potenciadas por su propio sistema operativo Oxygen OS. Para conocer el resto de especificaciones y características habrá que esperar un par de semanas al evento de Londres.

PUBLICIDAD