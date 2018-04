Facebook revela qué contenido bloqueará: del discurso del odio al terrorismo pasando por el bullying

Facebook ha anunciado cambios en su política de revisión de contenido, agregando un proceso de apelaciones para el contenido que se ha eliminado, así como ha publicado las normas de la comunidad que explican lo que se queda publicado en la red y lo que se retira.

Mark Zuckerberg, el CEO de la red social, anunció en su declaración ante el Congreso de EEUU por el escándalo de Cambridge Analytica que comenzaría a ser más transparente con los usuarios al tiempo que trataría de mejorar el control de contenido para que Facebook sea un lugar "más seguro para los usuarios".

"Las directrices ayudarán a la gente a entender dónde trazamos la línea en cuestiones matizadas. (...) Al proporcionar estos detalles facilitamos a todos, incluidos los expertos de diferentes campos, el proceso de envío de sus comentarios. Así con el tiempo podemos mejorar las directrices y las decisiones que tomamos", explica la compañía.

En concreto, en las nuevas normas comunitarias de Facebook, la red social pone el foco en los contenidos -en cualquier formato- que versen sobre violencia y comportamiento delictivo, medidas de prevención, contenido inaceptable, integridad y autenticidad, respetar la propiedad y solicitudes relacionadas con el contenido.

En cada uno de los epígrafes Facebook establece una categorización en la que llega a diferenciar, por ejemplo, si se trata de violencia creíble, organizaciones peligrosas, crímenes, bullying o autolesiones.

Nuevo proceso para apelar

Pese a que Facebook haya establecido unas normas claras sobre qué se puede o no se puede publicar en la red social, la compañía es consciente de que su proceso y estándares evolucionan a lo largo del tiempo. Por ello, la empresa ha mejorado también el proceso de apelación de las publicaciones que se hayan retirado bajo el amparo de estas nuevas normas.

"Lo que no ha cambiado -y no cambiará - son los principios básicos de seguridad, libertad de expresión e igualdad en los que se basan estas normas", indica la compañía que es consciente de que "nuestras políticas son buenas en función de la precisión y la fortaleza de su aplicación - y la aplicación no es perfecta".

El nuevo proceso para apelar a Facebook sobre un contenido es el siguiente:

Si su publicación se ha eliminado porque viola las normas de la comunidad, se notificará al usuario y se le dará la opción de solicitar una revisión adicional. Esto llevará a una revisión por parte del equipo de Facebook (siempre una persona, no una máquina -aclara la empresa-) en un plazo habitualmente de 24 horas. En el caso de que Facebook reconozca que ha cometido un error, se le avisará al usuario y la publicación se volverá a subir. Si sucede lo contrario, se comunicará al usuario que el contenido vulnera las normas de la red social.

La intención de Facebook es que este proceso se le pueda dar más contexto y estén disponibles no solo para el contenido que se ha retirado, sino también para el contenido que se reportó y se mantuvo publicado. "Creemos que dar voz a la gente en este proceso es otro componente esencial para construir un sistema justo", explica la compañía.

