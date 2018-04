330 43

Fujitsu lanza un programa internacional de co-creación para ayudar a los clientes a acelerar la innovación digital

23/04/2018 - 11:56

Fujitsu ha anunciado la expansión a nivel global su Programa de Co-creación, un enfoque para ayudar a los clientes a acelerar la transformación digital, con la introducción de una red mundial de Centros de Transformación Digital (DTC).

Con el objetivo de permitir a los clientes acelerar la innovación, generar nuevos negocios y mejorar el valor del cliente en un mundo digital, el Programa de Co-creación brinda acceso a la metodología Fujitsu Human Centric Experience Design (HXD): el Design Thinking, un enfoque que acelera el proceso de innovación, como ha informado la compañía en un comunicado.

Se trata de una metodología que funciona a través del trabajo en equipo de perfiles multidisciplinares, lo que permite obtener la visión y perspectiva de todos los procesos de negocio involucrados en el reto de negocio en cuestión.

La metodología HXD, como han detallado desde Fujitsu, se centra en el diseño de soluciones relacionadas con la tecnología, que respaldan la transformación digital de las organizaciones y brindan un valor para el usuario.

Este enfoque sitúa a los clientes de Fujitsu y a los clientes de estos en el centro de la fase crítica de creación, y garantiza que todos los involucrados en el proceso sean co-diseñadores del concepto general.

Los 'workshops' de co-creación aplican la metodología HXD, impulsada por un conjunto de más de 800 'digital inspiration cards', que son tarjetas con ideas abstractas, que abren la mente y facilitan que se entiendan los retos de negocio que preocupan a las empresas, en la ejecución de sus estrategias de futuro.

El CEO y Senior Executive Vice President and Head of Americas and EMEIA de Fujitsu, Duncan Tait, ha explicado que con el Programa de Co-creación, en Fujitsu están "ayudando a las organizaciones a identificar oportunidades para ser un disruptor en lugar de sólo afectado". En este sentido, el objetivo de ejecutar los workshops de co-creación es "establecer el modelo para la generación de pruebas de concepto", y así, los clientes podrán "beneficiarse de la metodología HXD para resolver una amplia gama de desafíos".

