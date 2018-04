330 43

Sobrerregulación, impuestos e incertidumbre económica, mayores preocupaciones de los directivos de 'telecos'

20/04/2018 - 12:25

Una encuesta de PwC también refleja su inquietud por la velocidad del cambio tecnológico y la ciberseguridad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La sobrerregulación, unos mayores impuestos y la incertidumbre por la actividad económica a nivel mundial son las tres amenazas que, desde un punto de vista económico, político, social y medioambiental, generan más preocupación a los consejeros delegados de las empresas de telecomunicaciones a nivel global, según un informe el PwC.

En concreto, la mitad de los 60 primeros ejecutivos de empresas de telecomunicaciones de todo el mundo que participaron en la encuesta consideran una amenaza a las perspectivas de crecimiento de su compañía el exceso de regulación, mientras que un 47% mencionaron la creciente carga fiscal y un 43% la incertidumbre en torno al crecimiento económico.

Además, el informe de la consultora también apunta que el aumento del proteccionismo genera inquietud a una proporción considerable de estos líderes (30% de los consultados). Así, la mayoría cree que el mundo va hacia un panorama dominado por los bloques comerciales regionales y que el nacionalismo está impulsando el resurgir de múltiples regulaciones y de distintos espacios económicos.

Desde un punto de vista de negocio, la velocidad del cambio tecnológico es la máxima inquietud de los consejeros delegados de la industria de telecomunicaciones, ya que un 45% está 'muy preocupado' por esta cuestión. Además, a un 35% le preocupa especialmente cómo pueda afectarles la actividad de sus competidores directos e indirectos.

"No es de extrañar; en esta industria los recién llegados atacan por dos frentes: o bien asociándose con 'telecos' ya existentes, y aprovechándose de su plataforma y base de clientes; o prescindiendo de las empresas tradicionales para ofrecer sus servicios directamente a través de Internet", señala PwC.

En este sentido, añade que para hacer frente a los cambios que ha traído la digitalización a esta industria, las empresas del sector están renovando sus infraestructuras y se están convirtiendo en proveedores de contenido y de otros servicios, para lo cual necesitan desarrollar nuevas capacidades.

A este respecto, el informe recoge que si el año pasado una mayoría aplastante (93%) apostaba por crecer de forma orgánica, este año el porcentaje desciende hasta el 68% y aumenta el interés por las alianzas estratégicas, 'joint ventures', compras, así como colaboraciones con emprendedores y 'start-ups'.

Otra cuestión que quita el sueño a los líderes de las empresas de telecomunicaciones según el estudio son las ciberamenazas, como refleja que el 45% de los consejeros delegados reconozca estar "extremadamente preocupado" por este tema.

"Lo cierto es que los ciberataques son especialmente sensibles en este sector, ya que estas empresas manejan no solo sus propios datos, sino también información de muchas otras compañías y clientes. Si las 'telecos' no consiguen garantizar la privacidad de los datos de sus clientes, el e-commerce no conseguirá desarrollar todo su potencial", explica PwC.

PUBLICIDAD