Uber y Cabify chocan en su idea de cómo liberalizar las VTC frente al taxi

La española pide cierta limitación, que descarta la norteamericana

El Tribunal Supremo delibera desde hoy si el reglamento que limita la expedición de licencias de VTC atenta contra la ley de garantía de unidad de mercado de la Unión Europea.

Ayer tuvo lugar la vista oral de la denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por Uber, Cabify y la patronal Unauto contra el Real Decreto 1057/2015 que fija que solo puede operar una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Una vista que ha dejado claro que las dos plataformas tecnológicas chocan en su idea de cómo debería ser el futuro del sector que lideran.

Por un lado, Uber se ha alineado con la tesis de la CNMC y ha pedido impugnar la limitación del 1/30 y liberalizar la expedición de licencias de VTC para que cualquiera que desee entrar en el mercado pueda hacerlo. Una postura que no comparte Cabify, que ha planteado que la ratio se reduzca o no se impongan por ley, si no que sea cada Comunidad Autónoma la que fije la relación de VTC y taxis en función de la demanda que exista, tal y como recoge la normativa actualmente. La ratio 1/30 está muy superada por la entrega de licencias por la vía judicial, por lo que Cabify vendría a defender que se mantuviera el status quo (está en el 1/9 y se puede reducir más).

Una tesis que defiende en parte Unauto, que no ha impugnado las limitaciones cuantitativas al otorgamiento de nuevas licencias. En este punto, hay que recordar que Unauto también se ha desmarcado de Uber y de la CNMC en la demanda contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno en diciembre de 2017 para limitar la compra venta de licencias y crear un registro de trayectos. La patronal se unió a la demanda de Uber pero se ha retirado del caso, en línea con Cabify, que ni siquiera la ha recurrido.

Por su parte, Fomento estudia distintas fórmulas para limitar el impacto de la sentencia, como blindar la ratio convirtiéndola en ley.

PUBLICIDAD