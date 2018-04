Xiaomi podría comprar GoPro, que se dispara en bolsa ante el interés chino

GoPro, el fabricante de cámaras de acción, es el próximo objetivo de la compañía tecnológica china Xiaomi, que se ha decidido a realizar una una oferta formal de compra por la empresa norteamericana.

El presidente de GoPro, Nick Woodman, dijo ayer que está abierto a un trato. De hecho, la empresa se encuentra en un momento complicado porque está realizando despidos y no está alcanzando sus objetivos de ventas. Precisamente a principios de año GoPro contrató al banco de inversiones JPMorgan para asesorarlo sobre una posible venta.

Según The Information, la tecnológica china estaría dispuesta en invertir unos 1.000 millones de dólares en la operación, extrapolando el precio que Hewlett Packard pagó por Palm cuando el fabricante de electrónica también experimentaba problemas.

Ante este interés, las acciones de la compañía subieron ayer un 7,19% quedándose en 5,22 dólares por título, cota que ha sido superada en la apertura de hoy del mercado cuando sus acciones han subido otro 3% más.

Xiaomi busca aprovechar el mal momento en el que se encuentra GoPro, cuya capitalización bursátil ha caído a alrededor de 761 millones dólares en los últimos doce meses, para aprovechar la marca de la compañía norteamericana y entrar en el mercado estadounidense.

Xiaomi, verdugo de GoPro

Precisamente Xiaomi ha sido una de las compañías responsables del fracaso de GoPro. Porque aunque GoPro abrió el mercado de las cámaras de acción siendo casi la única referencia para poder grabar en primera persona experiencias espectaculares, su éxito se ha ido diluyendo principalmente por por culpa de una competencia más barata y de prestaciones similares.

Ante esta tesitura -encabezada por Xiaomi- muchos usuarios se plantean si realmente les merece la pena hacerse con una GoPro -de altas prestaciones y alto precio- o bien apostar por una cámara más barata que cumpla con sus necesidades básicas. Una opción que ha cobrado cada vez más protagonismo y ha acabado arrastrando a la empresa de Woodman.

De este modo, GoPro ha sido la herramienta perfecta para aquellos clientes profesionales que buscan una grabación de alta calidad, pero la compañía se ha enfrentado a otro de los grandes problemas de las cámaras: la tasa de renovación de los dispositivos: ¿cada cuánto se renueva una GoPro?

Una cámara de acción no tiene un ciclo de renovación tan agresivo como otros dispositivos de electrónica ya que a no ser que se quiera tener la última característica del mercado o se haya estropeado no suele haber motivos para comprar otro modelo de sustitución.

Precisamente con la idea de tratar de alejarse del mercado de las cámaras de acción, la compañía probó lanzar su propia marca de drones, Karma, que finalmente no tuvo éxito por el auge de DJI y los problemas de lanzamiento.

