¿Es posible dejar de usar Microsoft Office?: así son las mejores alternativas gratuitas

Desde que en el 1989 llegase el primer diseño de Office se plantó en el mercado para Apple Macintosh (un año más tarde en Windows), no ha habido usuario ofimático que no haya caído en su ecosistema.

No es de extrañar si tenemos en cuenta que, prácticamente desde su nacimiento, los desarrolladores de la suite se han esmerado en ofrecer funciones, procesadores y herramientas intuitivas y sencillas, incluso para los más inexpertos. Detrás de todo aquel invento estaban las mentes informáticas más despejadas del momento: Bill Gates, Paul Allen, Charles Simonyi, Richard Brodie. Casi tres décadas después, Microsoft Office se mantiene en la cresta de la ola.

Líder indiscutible del mercado de la ofimática, la plataforma es excepcional, sin embargo su precio puede resultar excesivo. A 135 euros la versión estándar en la tienda oficial de la firma hace que muchos usuarios busquen alternativas gratuitas y legales, claro.

Como la tecnología avanza a paso de gigante, el chollo de la no competencia ya no parece tan ilimitado. De hecho, aunque parezca mentira, hay vida después de Office. Y próspera. Los adversarios -pese a que la mayoría somos animalicos de costumbres- no están dispuestos a perder comba.

Si a ello le sumamos las opciones colaborativas -de código abierto-, el software libre, las posibilidades de almacenamiento en la nube y las necesidades creadas por el boom de las tabletas y los dispositivos inteligentes, la subversión está servida.

Les proponemos las mejores alternativas al Word oficial -y compañía- para editar y crear documentos, gráficos, plantillas de Excel y demás opciones de la suite estrella del mercado, sin pagar un euro. En principio, pues no hay nada como diseñar una versión libre atractiva para que se acabe cayendo en la pro y a precios bastante más seductores.

Word Online

La versión web del procesador de toda la vida es totalmente gratuita. Basta una cuenta -Hotmail, Outlook, Live- en Microsoft para acceder a ella. Es cierto que no es tan completa, soporta menos formatos y resulta muy lenta cuando se trata de abrir archivos pesados, aunque en Edge funciona bastante mejor. La gran ventaja reside en su interfaz: al ser de la casa resulta muy familiar para los usuarios habituales de Microsoft Office.

LibreOffice Writer

También de la casa, innovadora y de código abierto, LibreOffice es una de las mejores alternativas gratuitas. Prácticamente contiene todas las herramientas de la versión de pago, una aplicación especial para operaciones matemáticas y otra para presentaciones. Dispone igualmente de versiones portable, que no requieren instalación. Ambas son compatibles con los documentos de Word.

Google Docs

Mucho más que palabras. Así se publicita el editor de la factoría Google. La verdad es que con las herramientas -fuentes tipográficas, enlaces, imágenes y dibujos- de edición y estilos es muy sencillo crear documentos atractivos. La otra ventaja es poder abrirlos y editarlos desde cualquier soporte, incluso sin conexión a internet. Permite diseñar textos, presentaciones, hojas de cálculo y formularios; subir imágenes directamente del ordenador, la web, Google Drive o desde cualquier url. Además, la extensión Avery Label Merge crea e imprime etiquetas y distintivos, mientras que EasyBib Bibliography Creator, genera bibliografía de manera automática. ¿La desventaja? Carece de versión descargable.

Calligra

Centrada en el diseño -flujos, diagramas, gráficos vectoriales, presentaciones-, esta aplicación usa el formato ODF (Open Document Format) que la hace compatible con el resto de aplicaciones ofimáticas abiertas. Incluye procesador de textos, hoja de cálculo, programa para presentaciones, gestor de bases de datos y proyectos, editor de gráficos y una aplicación de pintura digital. Es una plataforma ligera y rápida.

Polaris Office

Perfecta para los profesionales, es una completa solución de oficina para abrir y editar todo tipo de documentos en todos los formatos comerciales: Microsoft Office, PDF, ODF y TXT. Incluso los PDF no editables, los archivos de imagen y de voz se pueden convertir a documentos de Office. Polaris Office se puede usar en diferentes dispositivos -PC, teléfonos inteligentes y tabletas- con una sola cuenta. La versión gratuita ofrece 60 Mb por mes, tres dispositivos y 1 Gb de almacenamiento en Polaris Drive. Las versiones de pago son mucho más completas y potentes a precios muy razonables.

Zoho Workplace

A la zaga de Google Docs pero sin nada que envidiarle, esta herramienta de oficina ofrece aplicaciones específicas para la redacción de textos, hojas de cálculo y presentaciones. Su interfaz es minimalista, intuitiva, limpia e innovadora. Se trata de una plataforma potente que integra en un mismo entoeno varias aplicaciones como mail, chat, sites, ShowTime y Zoho Connect. Zoho Workplace ofrece diferentes planes de precios según las necesidades del negocio: free, estándar, pro y enterprise.

WPS Office

Nació como Kingsoft Office. Aunque nunca fue un proyecto de código abierto, hoy es el clon -chino tenía que ser- más descarado de la suite de Microsoft, tanto con respecto a su interfaz como las posibilidades de trabajo. Compatible con todos los formatos, ofrece soluciones avanzadas como insertar fondos, gráficos de Excel, efectos en las imágenes y plantillas originales y modernas.

AbiWord

También de código abierto, a medio camino entre el viejo Wordpad y Microsoft Word, es quizá la alternativa menos atractiva. Lleva tiempo sin actualizarse y sus opciones son muy básicas, sus formatos muy limitados y su interfaz un poquito pasada de moda. Eso sí, apenas ocupa espacio.

SoftMaker FreeOffice

Tan básica como la anterior y compatible con los formatos de Microsoft, capaz de exportar documentos en EPUB y PDF. Incluye tablas dinámicas, hojas de cálculo, animaciones y transiciones. Tiene versiones para Windows, GNU/Linux y Android. Suficiente para un usuario convencional.

