Zuckerberg saca pecho por Facebook pero sus días sin supervisión regulatoria están contados

A los gobiernos no les interesa la privacidad de los ciudadanos sino todo lo contrario, más bien el control social se ha incrementado considerablemente gracias a la tecnología, a tal punto que esto ya parece una distopia totalitaria de ciencia ficción y me temo que esta es una gran oportunidad para que los gobiernos le exijan a Facebook la creación de una puerta trasera para espiar a sus ciudadanos, si es que ya no la tienen desde hace tiempo por otras vías “ilegales”.



Por otro lado a los gobiernos no les gustan las redes sociales por lo que se dice allí sobre ellos ya que con la llegada de Internet perdieron el monopolio informativo y sobre todo el de la manipulación; ya la gente no comprar sus periódicos subvencionados ni ve sus televisiones públicas o escucha sus emisoras de radio que siempre han sido y siempre lo serán instrumento de adoctrinamiento y desinformación.



Actualmente hay una guerra entre el establishment parasitario y las desafiantes nuevas tecnologías, desde redes sociales, pasando por la economía colaborativa hasta las criptomonedas, los políticos, funcionarios y colectivos enchufados al bolsillo del contribuyente no quieren que los esclavos piensen ni mucho menos se rebelen, así que harán todo lo posible por que sigan creyendo que papá Estado es el bueno de la película cuando en realidad es lo contrario, lo cual ha documentado muy bien la historia con millones de muertos a sus espaldas.