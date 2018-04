Spotify se alía con Hulu para ofrecer música y series por 13 dólares al mes

La combinación premium queda restringida a los usuarios de EEUU

Spotify y Hulu ha anunciado un acuerdo de colaboración a través de la cual los usuarios de EEUU podrán contratar ambos servicios en una única suscripción por 13 dólares al mes. Spotify trabaja en una nueva versión gratuita de su plataforma.

El acuerdo, que resulta 5 dólares más barato que si se contratasen ambas plataformas por separado, extiende así a todos los suscriptores una colaboración que ya tenían ambas compañías enfocada únicamente a los estudiantes.

De este modo, los usuarios podrán acceder a todo el catálogo de música de Spotify sin anuncios, como al contenido de Hulu que va desde series propias como The Handmaid's Tale, The Looming Tower o Runaways, hasta otras series y películas como The Good Doctor, Roseanne, This is Us, Padre de Familia, Perdidos, o Seinfeld.

"Hulu y Spotify son marcas que definen cómo los fanáticos se conectan con el entretenimiento del futuro, y estamos entusiasmados de expandir nuestra asociación para llevar este paquete combinado a los suscriptores actuales y nuevos de Spotify Premium", ha explicado la plataforma de música.

