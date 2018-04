Cómo saber si los datos de su cuenta de Facebook han sido comprometidos en el escándalo de Cambridge Analytica

Facebook comenzó a notificar ayer a los usuarios cuyos datos se habían visto involucrados en el escándalo de Cambridge Analytica. Sin embargo, la red social también ha habilitado una herramienta para que el usuario pueda salir de dudas y conocer directamente si su cuenta se ha visto afectada con la consultora.

Para consultar el estado de su cuenta, bastará con ir a este enlace habilitado por Facebook e ingresar con nuestra cuenta en la red social. Una vez ahí, la plataforma explica al usuario si su cuenta ha estado expuesta de forma directa o a través de amigos a la aplicación This Is Your Digital Life, la que la consultora aprovechó para recopilar datos.

Si su cuenta no se ha visto comprometida, le deberá salir el siguiente mensaje: "Según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciaron sesión en 'This Is Your Digital Life'. Como resultado, no parece que 'This Is Your Digital Life' haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica".

En el caso de que su cuenta se haya visto afectada la red social le indicará si ha iniciado sesión en 'This Is Your Digital Life' o si bien lo ha hecho algún contacto. Eso sí, pese a haberse visto comprometida su cuenta no se habrá compartido la misma información en todos los casos. Para conocer qué datos se han podido comunicar a la app habrá que consultarlo en la página de privacidad.

Nuevas herramientas contra app

La pasada semana la red social avisó que la mayoría de los usuarios afectados son estadounidenses, unos 70 millones de 87, y es que el principal problema de esta filtración de datos es que las amistades en Facebook son las que han arrastrado a compartir la información de otros contactos.

Para evitar un nuevo caso como el de Cambridge Analytica, Facebook ha lanzado el programa de recompensa por vulnerabilidad de datos que gratificará a quien alerte de cualquier mal uso de datos por parte de los desarrolladores de aplicaciones.

Una vez que se reporte que una app está manejando mal los datos de los usuarios "revisaremos todos los informes legítimos y responderemos lo más rápido posible cuando identifiquemos una amenaza creíble hacia la información de las personas. Si confirmamos que se ha producido un uso indebido de datos, cerraremos la aplicación infractora y tomaremos acciones legares contra la compañía que venda o compre los datos, si es necesario. Recompensaremos a la persona que informó del caso, y avisaremos a aquellas personas que creemos que están afectadas", explica la compañía.

