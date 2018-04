PayPal busca hacerse un hueco entre la banca comercial tradicional de EEUU

El servicio de pagos online, PayPal, está dispuesto a ampliar su base de usuarios a través de la oferta de servicios que normalmente están ligados a la banca comercial tradicional. La compañía con sede en San José, California, lleva durante los últimos meses ofreciendo a determinados grupos de clientes algunas características bancarias básicas, como el seguro de sus depósitos a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), tarjetas de débito para poder sacar dinero de cajeros automáticos y la posibilidad de hacer depósitos a través de cheques.

Sin embargo, como señala The Wall Street Journal, PayPal carece de una licencia bancaria. La FDIC no protege depósitos de entidades no bancarias mientras que Visa y MasterCard sólo permiten la emisión de tarjetas en su red a través de bancos. Para poner solución a este problema operativo, la compañía de pagos online ha realizado acuerdos con bancos pequeños, casi desconocidos, para lograr ofrecer este tipo de servicios.

Entre ellos se encuentra un banco en Delaware que le permite emitir tarjetas de débito, otro en Georgia, que deposita cheques de forma instantáneamente simplemente sacando una foto del mismo, y una entidad bancaria en Utah para ofrecer préstamos a consumidores y pequeñas empresas.

A través del nuevo servicio de PayPal, los usuarios tendrán que pagar una comisión para sacar dinero de los cajeros automáticos que no están en la red de PayPal además de un 1% de cualquier cheque que depositen a través de una foto con su teléfono móvil. No hay tarifas mensuales ni requisitos de saldo mínimo para los nuevos servicios. PayPal lanzó una tarjeta prepago que ofrecía algunas de estas características en 2012, pero cobró comisiones a sus usuarios a la hora de abrir una cuenta y cuando depositaron fondos en ella.

Dar acceso a la economía digital

Bill Ready, director de operaciones de PayPal, explicó al WSJ que el objetivo de la compañía con esta clase de servicios es atender a los usuarios que no tienen cuentas bancarias y darles acceso a la economía digital. "Si no tienes una cuenta bancaria, no puedes pedir un Uber o quedarte en una habitación en Airbnb".

De esta forma, PayPal se suma a otras tecnológicas con una amplia base de usuarios que también tantean la posibilidad de ofrecer servicios bancarios básicos. En estos momentos, Square, la compañía capitaneada por Jack Dorsey, ofrece tarjetas bancarias a los usuarios de su aplicación Cash App y Amazon estaría en conversaciones con algunas entidades bancarias para ofrecer una variedad de productos, donde se incluirían cuentas corrientes.

Paralelamente, los grandes bancos no sólo invierten en fintech sino que también están eliminando algunos servicios fundamentales para sus clientes durante los últimos años. A principios de este año, Bank of America canceló su cuenta corriente gratuita, muy popular entre los clientes de bajos ingresos, cambiándola a una que cobra una comisión mensual de 12 dólares si el individuo no cumple ciertas condiciones.

