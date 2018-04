330 43

Lo más descargado de la App Store: 8 mm Vintage Camera, Fortnite y Procreate

5/04/2018 - 16:23

La aplicación de pago 8 mm Vintage Camera y la gratuita Fortnite han sido las más descargadas para iPhone en la App Store durante la semana del 26 de marzo al 1 de abril de 2018. Por su parte, la 'app' de pago Procreate y la gratuita Fortnite han sido las más descargadas para iPad.

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

En referencia a los juegos, los más descargados en iPhone han sido Motorsport Manager Mobile 2 y Fortnite, de pago y gratuito respectivamente. En iPad, los juegos más instalados han sido Minecraft, de pago, y Fortnite, gratuito.

Estas son las listas completas de las aplicaciones y juegos más descargas de la App Store, tanto gratuitas como de pago, para iPhone y para iPad, durante la semana del 26 de marzo al 1 de abril de 2018.

PARA IPHONE

Top10 - Apps de Pago

1. 8mm Vintage Camera (Nexvio)

2. Afterlight 2 (Afterlight Collective)

3. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport)

4. Sky Guide RA (Fifth Star Labs)

5. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)

6. Trafico NO Pro: Detector radar (Little Mouse)

7. hocus. (gamebra.in)

8. Minecraft (Mojang)

9. CamToPlan Pro (Tasmanic Editions)

10. Pocket Build (MoonBear)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Fortnite (Epic)

2. Pubg Mobile (Tencent Mobile International)

3. Google Maps - GPS Navegación (Google)

4. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

5. Instagram (Instagram)

6. YouTube (Google)

7. Netflix (Netflix)

8. Unfold - Editor de Historias (Moonlab)

9. Spotify Music (Spotify)

10. Helix Jump (Voodoo)

Top10 - Juegos de Pago

1. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport)

2. hocus. (gamebra.in)

3. Minecraft (Mojang)

4. Pocket Build (MoonBear)

5. Plague Inc. (Ndemic Creations)

6. Pou (Paul Salameh)

7. Getting Over It (Bennett Foddy)

8. Geometry Dash (RobTop)

9. Football Manager Mobile 2018 (Sega)

10. Monument Valley 2 (ustwo Games)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. Fortnite (Epic)

2. Pugb Mobile (Tencent Mobile International)

3. Helix Jump (Voodoo)

4. Parchis Star (Gameberry Labs)

5. Flip the Gun - Simulator Game (Playgendary)

6. Palabras Cruz (WePlay Technologies)

7. Fight List - Categorías (Voodoo)

8. Knife Hit (Ketchapp)

9. Baseball Boy! (Voodoo)

10. 1Line one-stroke puzzle game (MagicAnt)

PARA IPAD

Top10 - Apps de Pago

1. Procreate (Savage)

2. Minecraft (Mojang)

3. Toca Life: After School (Toca Boca)

4. GoodNotes 4 (Time Base Technology)

5. Minimoog Model D (Moog Music)

6. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport)

7. MyScript Nebo (MyScript)

8. Plague Inc. (Ndemic Creations)

9. iDoceo (Bert Sanchis)

10. Duet Display (Duet)

Top10 - Apps Gratuitas

1. Fortnite (Epic)

2. Pubg Mobile (Tencent Mobile International)

3. Netflix (Netflix)

4. Flip the Gun - Simulator Game (Playgendary)

5. Kick the Buddy (Chill Fleet)

6. Roblox (Roblox Corporation)

7. YouTube (Google)

8. Amazon Prime Video (AMZN Mobile)

9. Colorea por números (Fun Games For Free)

10. Pixel Art - Color con números (Easybrain)

Top10 - Juegos de Pago

1. Minecraft (Mojang)

2. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport)

3. Plague Inc. (Ndemic Creations)

4. Pou (Paul Salameh)

5. Thimbleweed Park (Terrible Toybox)

6. Pocket Build (MoonBear)

7. The Room (Fireproof)

8. Parchis HD (Ferran Quiles)

9. Geometry Dash (RobTop Games)

10. Monument Valley 2 (ustwo Games)

Top10 - Juegos Gratuitos

1. Fortnite (Epic Games)

2. Pugb Mobile (Tencent Mobile International)

3. Flip the Gun - Simulator Game (Playgendary)

4. Kick the Buddy (Chill Fleet)

5. Roblox (Roblox Corporation)

6. Colorea por números (Fun Games For Free)

7. Pixel Art - Color con números (Easybrain)

8. Jigsaw Puzzle HD rompecabezas (Veraxen)

9. Fight List - Categorías (Voodoo)

10. Rolling Sky (Cheetah Technology)

