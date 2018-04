330 43

HP lanza Elite Slice for Meeting Rooms G2, una solución destinada a favorecer la colaboración en las salas de reuniones

4/04/2018 - 14:58

HP ha anunciado este martes su solución basada en comunicaciones unificadas (UC) Elite Slice for Meeting Rooms G2, un dispositivo para salas de reunión y trabajo colaborativo que incorpora el sistema Skype Room Systems para mejorar la experiencia de audio y vídeo durante las reuniones.

MADRID, 4 (Portaltic/EP)

Elite Slice for Meeting Rooms G2 es un PC colaborativo diseñado para ofrecer a los empleados nuevas formas de trabajo en grupo, según ha anunciado la compañía en un comunicado, con audio y vídeo de "alta calidad".

"La colaboración es una herramienta vital para la los empleados y HP tiene la misión de diseñar la nueva tecnología de colaboración, como el HP Elite Slice for Meeting Rooms, para que sea una experiencia simple, significativa y personal", según ha manifestado el vicepresidente de Business Personal Systems EMEA, Benoit Bonnafy.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 ofrece audio de 90 dBa; micrófono de campo lejano, que captura sonidos hasta cinco metros; tecnología para la cancelación de ruido; un anillo de luz tricolor, que muestra el nivel de volumen o silencio; y la tecnología HP Presence Sensor, que permite detectar cuándo un participante ingresa a la sala para participar en la reunión.

Otra de las novedades de este equipo es la incorporación de un cable de 1,3 metros, que permite a los participantes de la reunión moverlo con libertad por la sala. Para evitar el desorden de cables, el HP Elite Slice for Meeting Rooms incorpora un módulo de pantalla inalámbrica que elimina la necesidad de cables gracias a la funcionalidad de Skype for Business. Además, los usuarios pueden conectarse directamente por HDMI.

En este sentido, "La colaboración en línea continua impulsando el crecimiento en todo el mundo", ha comentado el vicepresidente corporativo de Microsoft, Bob Davis, quien ha destacado que este equipo "transformará los espacios para reuniones y permitirá experiencias colaborativas de Skype for Business y, pronto, de los equipos de Microsoft".

El kit de integración de la administración de HP que incorpora HP Elite Slice for Meeting Rooms destaca por su "sencilla" interfaz de usuario y no requiere herramientas de instalación específicas. Además, el dispositivo cuenta con HP Sure Start, que aporta una "protección dinámica", y es la única solución para conferencias con una BIOS autorreparable, enfocada a largos periodos de uso, como ha informado la compañúa.

Elite Slice for Meeting Rooms G2 está diponible desde marzo a un precio inicial de 1.099 euros con Intel Unity, y de 1.499 euros con Skype Room Systems.

