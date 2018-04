770 420

Yoigo lanza la primera tarifa con gigas móviles ilimitados en España

La tarifa ofrece fibra de 50 Megas y llamadas ilimitadas por 99 euros

Se podrá contratar, de momento, hasta el 30 de junio

Lo que es costumbre en el norte de Europa, muy pronto será novedad en España. Por primera vez, un operador español lanzará mañana una tarifa plana de datos completamente ilimitada, sin letra pequeña ni cortapisas. Se trata de Yoigo, marca 'premium' del grupo MásMóvil, que acaba de anunciar un plan de precios de 99 euros al mes que permite a los usuarios navegar sin ningún tipo de límites, con gigas ilimitados, así como todas las llamadas y fibra en casa.

"Eso incluye Netflix, HBO y sin riesgo de que la red móvil se caiga", apuntan en Yoigo. Además, el operador añade segundas líneas o terceras -también con llamadas infinitas y llamadas ilimitadas- con un importe añadido de 9 euros. " La "despreocupación absoluta, sin sorpresas en la factura y con gigas sin fin".

En concreto, la nueva tarifa de Yoigo ofrecerá por 99 euros al mes: GB infinitos en el móvil, llamadas infinitas en el móvil, fibra en casa de 50 Mb (fibra 300Mb por 10 euros más al mes o de 1 Gbps por 30 euros mensuales más) y línea fijo. Respecto al tráfico roaming incluido en la tarifa de Gigas Infinitos, la oferta ilimitada de Yoigo contará con 20 gigas para el consumo de datos en el territorio europeo.

Además, a la tarifa se le pueden añadir módulos y terminales adicionales. Para complementar su "salto al vacío", como define Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, Yoigo también comercializará el modelo de móvil Samsung J7 por un pago único de 9 euros y sin cuotas, pero siempre que se asocie a a la nueva tarifa de Gigas Infinitos. En los próximos meses, el operador prevé lanzar la televisión de pago Sky en su plataforma por 9 euros al mes, lo que incluye "15 de los mejores canales de pago y series y películas bajo demanda", según apunta la compañía.

Fuentes del operador apuntan que la tarifa solo se podrá contratar inicialmente hasta el próximo 30 de junio. "Hemos ajustado la red a las necesidad que esperamos con estas tarifas, con la referencia de otros países", apuntan los directivos del operador.

Esta nueva oferta también estará disponible para pymes, por el mismo precio de 99 euros al mes (108,9 euros con IVA), junto con otras ventajas que ya ofrece el grupo a sus clientes, como llamadas desde fijo a móviles nacionales y a fijos internacionales, con SMS ilimitados.

Spenger ha recordado que su grupo ganó millón de clientes en 2017, de los que la mitad fueron suscriptores de banda ancha. Recalcó que MásMóvil fue líder en portabilidad fija y móvil y que ha multiplicado por diez la red de fibra óptica hasta el hogar, con más de 19 millones de hogares con fibra, lo que representa la mitad del país. "Nos ha ido tan bien porque nos esforzamos mucho para ser la mejor solución para nuestros clientes", añade Spenger.

Con esta tarifa, Yoigo se pone a la altura del mercado europeo en el que existen casi una veintena de operadores que ya ofrece tarifas planas ilimitadas de datos, como Three Irlanda (30 euros), Three Reino Unido (27 euros), T-Mobile Holanda (35 euros), T-Mobile Alemania (199,95 euros), Three Dinamarca (30 euros), Sunrise Suiza (60 euros), A1 Eslovenia (190 euros), Orange, T-Mobile y Play Polonia ( 30 euros), Bite Lituania ( 30 euros), Tele2 Estonia (38,99 euros), Elisa, Sonera y DNA Finlandia (30 euros), Tele2 Suecia (50 euros).

