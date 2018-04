El dron del servicio postal ruso se estrella en su vuelo inaugural

Russian Post, el servicio ruso de correos, está trabajando en la entrega de paquetes a través de drones, para ahorrar recursos en las entregas en zonas remotas.

El servicio de transporte ha realizado hoy el primer envío oficial con escaso éxito, pues la aeronave se ha estrellado contra un muro y ha quedado hecha añicos.

El dron, que costó unos 20.000 dólares, fue enviado para entregar un pequeño paquete desde la ciudad siberiana de Ulan-Udea a un pueblo vecino de la región de Buriatia, ubicada a más de 4.400 km al este de Moscú. Sin embargo, la ceremonia destinada a mostrar una nueva forma de entregar correo acabó sobrecogiendo a los residentes locales y a los funcionarios regionales por el final de la escena.

El dron comenzó despegando a pocos metros del suelo desde una plataforma de lanzamiento con el logotipo azul y blanco de Russian Post, sin embargo se mantuvo en el aire pocos segundos antes de perder altura y chocar contra un edificio residencial de tres pisos frente a una pequeña multitud de espectadores quienes "fueron escuchados pronunciando improperios", explica Reuters, que aclara que pese al accidente no hubo que lamentar heridos.

El servicio de correos se ha desmarcado rápidamente del accidente asegurando que estuvo presente en el vuelo inaugural como mero invitado. Russian Post ha explicado que los responsables del dron han sido las compañía Rudron y Expeditor 3M, quienes se habían encargado de organizar las pruebas. Eso sí, el servicoo postal ruso ya anunció en 2016 su intención de usar drones para entregas.

Alexei Tsydenov, responsable de la región de Buriatia, aseguró que el accidente se pudo deber a las interferencias de otras conexiones WiFi en el área. "No vamos a parar con esto, seguiremos intentándolo. Los que no arriesgan no obtienen resultados".

