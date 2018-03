Tesla responsabiliza al conductor del accidente con su coche autónomo

Existe, si la conducción automática, desde el nivel 1 (mínimo de autonomía) hasta el nivel 5 (nivel máximo y teóricamente sin necesidad de intervención humana). Lo que ocurre es que ni ese nivel 5, y ni el 4 están todavía en el mercado. El coche Tesla accidentado ahora y el Uber anterior, accidentado en Arizona, tendrían, como máximo, un nivel 3 (lo dudo) y muy problemente un nivel 2 de automatismo, es decir, una asistencia en la ruta (sensores de distancia, obstáculos, etc), pero que sin duda requerían una atención constante del conductor. Claro, si algunos se toman esas ayudas a la conducción para echar una siesta...... Esos niveles de conducción autónoma muy avanzados llegarán, sin duda al mercado. Pero habrá que esperar, entre otras cosas a que se desplieguen otras tecnologías : sistemas de comunicaciones, perfeccionamientos en sensores, software de inteligencia artificial para gestionar mejor aún las situaciones conflictivas, etc. En todo caso no olvidemos que también la conducción convencional provoca (muchos) accidentes : la gente se duerme al volante, no respeta las señales, conduce bebida, a demasiada velocidad, adelanta indebidamente, etc. Es decir, la alternativa a la conducción autónoma tampoco es perfecta.